News in Russian

В России распространяются ложные новости о массовой переброске финских танков к "границе с Россией”

Несколько пропагандистских сайтов, связанных с российскими спецслужбами и Кремлем, опубликовали фальшивые статьи о переброске Финляндией танков к восточной границе.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Несколько российских пропагандистских сайтов, связанных с петербургской "фабрикой троллей" и службой безопасности ФСБ, распространили в среду фальшивые новости, в которох утверждаются, что Финляндия начала масштабную переброску военной техники к границе с Россией.

В статьях говорится, что Финляндия уже перебросила к своей восточной границе десятки тяжелых бронемашин. В статье, опубликованной на сайте NewsFront, приводится видео, на котором показан движущийся поезд с бронетехникой. На фоне видеоролика звучит комментарий на финском языке "на восточной границе скоро станет тесно".

– Такая новость вызвала беспокойство, так как исходя из сообщения Финляндия приняла решение направить к линии разграничения двух стран практически весь арсенал тяжелого вооружения, говорится в статье NewsFront.

– Финны в настоящее время воздерживаются давать какие-либо официальные заявления по данному вопросу. По мнению экспертов, после данных маневров может последовать ответная реакция со стороны России, пишет сайт, не упоминая ни одного «эксперта», которого он якобы использовал в качестве источника.

В действительности Финляндия не перебрасывает танки к своей восточной границе, а их перевозили для проведения текущих военных учений в район бригады Пори.

Силы обороны Финляндии объявили об учениях Arrow 22 заблаговременно, поэтому о них уже давно было известно в России, в том числе и ее спецслужбам. Информационный бюллетень об учениях был опубликован в середине апреля.

Учения механизированных сухопутных войск Arrrow 22 проходят в Ниинисало и в Сякюля со 2 по 13 мая 2022 г. Помимо национальных сил, в учениях принимают участие войска Великобритании, Латвии, США и Эстонии. Учениями руководит Бронетанковая бригада.

Силы обороны Финляндии также публично прокомментировали перевозку оборудования через Тампере в среду. Свежая статья IS на эту тему по ссылке.

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NewsFront, распространяющий ложные утверждения о переброске танков – один из самых агрессивных российских пропагандистских сайтов. Его редакция находится на Крымском полуострове, который Россия захватила у Украины.

Госдепартамент США публично сообщил, что NewsFront напрямую связан с российской службой безопасности ФСБ. США также включили сотрудников сайта в свой санкционный список.

Бывший сотрудник NewsFront ранее рассказал немецкой газете Die Zeit, что сайт получает финансирование также непосредственно от ФСБ. Сайт публикует пропагандистские материалы не только на русском, но и на нескольких других языках, включая английский, немецкий, французский, итальянский, болгарский и испанский.

Ложные статьи о переброске финских танков и войск к восточной границе также были распространены, по крайней мере, на следующих других пропагандистских сайтах: Novostivl, Оsnmedia, Dialog.ua, FBM, Voennoedelo, Russkaja planeta, Shraibikus, Discover24, Solenka, Aviapro и Ridius.

Пропагандистский сайт Новороссия в своих выводах идет еще дальше, чем NewsFront. Ссылаясь на анонимных "экспертов", сайт пишет:

– Эксперты отмечают, что подобные действия со стороны финских властей — эскалация, которая может вынудить Россию пойти на ответные меры. По их мнению, РФ может отправить в Финляндию свои войска.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.