News in Russian

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Русскоязычные Финляндии требуют отмены автопробега в честь Дня Победы

Петиция против автопробега собрала к утру понедельника уже больше 1 100 подписей.

10:58

Русскоязычные жители Финляндии опубликовали петицию с требованием отменить пророссийский автопробег. Автопробег в честь Дня Победы должен состояться в следующее воскресенье, 8 мая.

Цель автопробега из Хювинкяа в Вантаа – поддержка празднования Дня Победы в России, который отмечается в честь победы Советского Союза во Второй мировой войне и падения нацистской Германии.

Демонстрацию организует финско-российская ассоциациая RuFi, которая публикует на своей странице в Facebook антинатовский контент и пропаганду агрессивной войны России в Украине.

Петиция, опубликованная русскоязычными жителями Финляндии, призывает отменить как автопробег, так и другие пророссийские мероприятия. Петиция призвана показать, что русскоязычные жители Финляндии не поддерживают войну в Украине.

К утру понедельника петиция собрала уже более 1­100 подписей.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Sara Sairanen

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