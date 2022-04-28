Российская газета: В Мариуполе планируется парад в честь Дня Победы

Россия планирует 9 мая провести парад в честь Дня Победы в украинском Мариуполе. Пока есть неопределенность с формой проведения парада, но в России даже предложили "парад побеждённых", то есть шествие пленных украинцев как часть процессии.

Слева пострадавшие от бомбежки Мариуполя здания. Справа собранная для парада в минувший четверг в Москве военная техника.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Российская правительственная газета РГ пишет, что Россия планирует праздновать 9 мая День Победы во Второй мировой войне не только в Москве, но и в Украине, Грузии и Казахстане.

– За рубежом праздничные мероприятия 9 мая пройдут в более чем ста странах. Военные парады анонсированы в Сухуме, Мариуполе и др, сообщила в среду Российская газета.

Мариуполь – город на юге Украины, где до сих пор идут бои за контроль над ним, хотя Россия заявила, что город уже под контролем российской армии.

Пока неизвестно, в какой форме Россия организует парад в Мариуполе. Российская деловая газета РБК сообщает, что в Мариуполе пройдет как минимум шествие "Бессмертного полка". Бессмертный полк – шествие людей, которые несут фотографии своих предков, участвовавших во Второй мировой войне.

Topwar.ru сообщает, что южная часть Мариуполя все еще "зачищается от националистических сил", но в других районах города жизнь уже возвращается в нормальное русло. По данным газеты, в городе будут проводиться масштабные работы по очистке и ремонту, чтобы восстановить жизнь города после боевых действий.

– Жители освобожденного от нацистов города, несмотря на все тяготы и лишения, ждут и готовятся к празднованию 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в статье Topwar.

Тренировка солдат перед парадом в Санкт-Петербурге в среду.

Прокремлевский пропропагандистский сайт Pravda.ru недавно предложил провести в Мариуполе в День Победы еще и "парад побеждённых".

Согласно статье, "Народная милиция Донецкой народной республики" должна организовать шествие "пленных нацистов" по улицам Мариуполя, то есть, украинских военнопленных, которые боролись против российской оккупации. В статье говорится, что такой парад стал бы "мощной информационной атакой”.

Алексей Арестович, помощник президента Украины Владимира Зеленского, также рассказал о планах России провести шествие украинских военнопленных в Мариуполе.

Украинский новостной сайт Slovoidilo.ua сообщает, что Россия может попытаться поднять боевой дух своих солдат, организовав шествие украинских военнопленных.

– Подобное унижение военнопленных было бы преступлением, очень серьезным нарушением Женевской конвенции и всех правил ведения войны. Но Россия хочет сделать это, чтобы поддержать свои спадающие штаны, сказал Арестович, по сообщению информационного агентства Униан.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко также сообщил, что Россия планирует 9 мая провести некий парад в Мариуполе.

– Я могу со стопроцентной уверенностью говорить, что они будут делать ставку на ”парад“ в Мариуполе. То есть они будут пробовать делать какую-нибудь демонстрацию в городе Мариуполь, и демонстрировать там что-то. Это пока их план А, В и С, сказал Денисенко сайту NV.ua.

Разрушенные жилые дома в Мариуполе.

Россия также планирует провести парад ко дню Победы в Сухуми, столице принадлежащей Грузии Абхазии, сообщает Российская газета. Абхазия, со своей стороны, является одной из самопровозглашенных территорий, которые Россия стремится забрать у Грузии, как и Южную Осетию.

По данным российских СМИ, в Приднестровье парад в честь Дня Победы был отменен. Территория хочет отделиться от Молдовы, и местные власти опасаются провокаций.

Казахстан также объявил, что парад в честь Дня Победы в его столице проводиться не будет. Причины отказа не называются. По данным Российской газеты, запрет Казахстана не распространяется на используемый Россией космодром Байконур, поэтому российские войска планируют маршировать там.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.