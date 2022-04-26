News in Russian

Редакционная статья: Путин выглядит все неувереннее, потому что проигрывает войну в Украине? – Одна эффективная санкция еще не применялась

Россия не одержала больших побед в длящейся уже два месяца войне с Украиной – и их может не быть и в дальнейшем

Война Владимира Путина в Украине идет не очень хорошо.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.c

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Российская армия была вынуждена отступить с окраин Киева и забыть о его взятии; также план наступления – разрезать страну надвое, будто плоскогубцами, с юга и севера – остался несбыточной мечтой на картах российских генералов.

В результате атаки украинских ракет Россия потеряла флагман своего Черноморского флота, ракетный крейсер Москва. Погибшие российские моряки и ценные системы вооружения теперь лежат на дне моря.

Где Россия преуспела, так это на южном фронте от Крыма до Мариуполя и на запад до Одессы. Портовый город Мариуполь – это почти груда развалин, но даже он не полностью под контролем России.

Россия трубит о новом наземном наступлении на востоке в районе Донбасса. Если оно уже и началось, то успеха нет.

По данным Министерства обороны Великобритании, Украина отразила там несколько российских атак. В обзоре отмечается, что сопротивление держится, несмотря на территориальные потери, а российские войска страдают от проблем со снабжением и от низкого морального духа.

Большая победа Владимира Путина ко Дню Победы 9 мая выглядит все более маловероятной.

В самом Путине уже заметно разочарование: в своих немногочисленных публичных выступлениях он больше похож на слабого лидера, осознающего возможность поражения и отчаянно цепляющегося за власть.

Кто-то все еще верит в успех.

В пятницу российский генерал Рустам Миннекаев говорил о новой цели войны – продвижении на запад вдоль побережья до Одессы, а оттуда в Приднестровье, в пророссийскую часть Молдовы, где уже находятся российские солдаты в качестве "миротворцев". В случае успеха Украина будет отрезана от моря, а русские начнут приближаться к Молдове, которая опасается распространения там войны.

Запад пока не вмешивался в войну, за исключением масштабных поставок оружия. Похоже, это эффективно против агрессора – там, где Россия пыталась пройти, хватает металлолома.

В очередной раз возникает вопрос, где эта черта, за которой Запад вступит в войну, чтобы помочь Украине, то есть сделает то, к чему неустанно призывает президент Владимир Зеленский. Угроза Молдове, кроме применения химического и тактического ядерного оружия, могла бы быть таким поворотным моментом для Запада.

Молдова также граничит с ЕС на юге.

Операция в направлении Молдовы может означать, что отчаявшийся Путин действительно добивается большой войны в Европе – любой ценой.

Российская военная машина сможет работать еще долгие месяцы, если санкции ЕС не нанесут серьезного удара по российской энергетической экономике.

Деньги от нефти и газа по-прежнему текут в Россию. Замораживание доходов от продажи российской нефти на специальных условных счетах эскроу было бы хорошим методом. России пришлось бы решить для себя, стоит ли поставлять нефть в Европу бесплатно, когда деньги не поступают. Замораживание жизненно важных нефтяных денег ускорило бы крах российской экономики, и привело бы к военному поражению России в войне с Украиной.

Завершение военной кампании Путина экономической и военной катастрофой могло бы предвещать смену власти в Кремле, но произойдет это не быстро. Дворцового переворота придется ждать месяцы, если не годы.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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