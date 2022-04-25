News in Russian

В России распространяется фальшивая новость о голосовании финского парламента по Нато

На выходных несколько российских СМИ заявили, что парламент Финляндии якобы уже проголосовал за вступление в Нато.

В российских же СМИ распространяются статьи с утверждениями, что парламент Финляндии уже проголосовал и одобрил вступление в Нато.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.c

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском языке.

Ряд российских новостных сайтов утверждает, что финский парламент уже проголосовал за вступление в Нато и одобрил это решение.

В том числе новостные сайты, принадлежащие медиагруппе Патриот петербургской фабрики троллей, распространяют статью, в которой утверждается, что большинство депутатов проголосовали за вступление в Нато.

– Эту инициативу поддержало большинство депутатов. В сообщении на официальном сайте финского парламента говорится, что 124 депутата положительно отнеслись к идее вступления страны в военно-политический блок, сообщает сайт Fan.

Однако Fan не включил в свою статью ссылку на сайт парламента.

Сайт Fan называет себя информационным агентством. Это один из самых заметных пропагандистских сайтов Евгения Пригожина, близкого к президенту Владимиру Путину бизнесмена и финансиста частной армии Вагнер.

В поисковике Яндекс статья Фан, как и другие подобные статьи о Нато, стали одними их самих читаемих статей о Финляндии за выходные. Заявление о голосовании в финском парламенте по Нато также распространили и другие российские СМИ: Ura.ru, Осн-медиа, BMF, Царьград, DailyStorm, ВК-сми, Runews24, Грозный-информ, Политрос и SM-news.

Сайт Yakutsk.ru в своем заголовке утверждает, что о голосовании в парламенте за вступление в Нато сообщила финская телекомпания Yle. Однако на самом деле в этой статье приводятся подсчеты журналистов Yle, что в парламенте 114 депутатов выступают за Нато.

Согласно статье сайта VK-smi, 112 членов парламента якобы выступили за вступление в Нато. Возможно, заявления этой и некоторых других статей были также взяты из газеты Helsingin Sanomat, которая опубликовала график, что согласно данным на 22 апреля 113 членов парламента выступают за вступление в Нато.

В действительности, парламент сейчас только обсуждает новый доклад об изменившейся ситуации в сфере безопасности, то есть о влиянии войны России в Украине на оборонные решения Финляндии. В парламенте также есть две гражданские инициативы, связанные с Нато. Различные этапы обсуждения более подробно описаны в этой статье по-фински.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.