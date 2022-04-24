Комментарий: Путин как холодный любовный аферист из интернета – поэтому россияне до сих пор верят в своих "вежливых человечков" в Украине

Чем больше неопровержимых доказательств предоставляется против Владимира Путина, тем настойчивее многие россияне выступают в его защиту, пишет Арья Паананен.

Отношение Владимира Путина к россиянам похоже на отношения ”интернет-любовников” к своим жертвам.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском языке.

Почему россияне не выступают массово против Владимира Путина, открывшегося как кровавый диктатор?

И как возможно, что популярность Путина растет, хотя россияне уже гарантированно увидели доказательства зверств кремлевской военной машины в Украине?

Практически каждая российская семья имеет связи или даже близких родственников в Украине. Телефоны и мессенджеры все также работают. Так что, несмотря на военную цензуру, россияне могут получать реальную и опровергающую официальную пропаганду информацию непосредственно с места событий.

Поэтому россияне просто не могут не знать, что Россия уже много недель бомбит украинские города и села, убивая огромное количество невинных мирных жителей.

Смерть, ранение или вынужденное бегство от войны коснулись и сотен тысяч русскоязычных украинцев – то есть тех, ради кого Путин, по его словам, был вынужден начать свою "спецоперацию", чтобы "защитить их от нацистов".

Также невозможно, что россияне вообще ничего не знали о казнях мирных жителей российскими солдатами, изнасилованиях женщин и детей, разграблении имущества и буквальном смысле засирании всего, где они были.

И все же большой процент россиян до сих пор отказываются верить этой информации, предпочитая полагаться на легитимность операции "Z".

Одно объяснение можно найти в психологии. Когда человек, которым умело манипулируют, сталкивается с информацией, разрушающей его собственное мировоззрение и мечты, он начинает защищать свой разум своеобразным способом.

Для финнов такая модель поведения в последние годы стала знакомой благодаря любовным аферистам в интернете.

” Многие жертвы позже рассказывали, что им было настолько стыдно за свою наивность, что они отрицали факты до послденего.

У многих финнов в их окружении есть обычные умные женщины и мужчины, которые поддались нелепой любви на расстоянии. Многие также посылали огромные суммы денег своему предполагаемому "красивому генералу" или своему "попавшему в затруднение педиатру", чтобы помочь им добраться до Финляндии.

Самое невероятное, что многие жертвы тем больше начинают защищать своего афериста, чем больше они получают доказательств жадности их далекой любви.

Некоторые несколько раз теряли свои деньги и все равно отказывались верить, что объект их мечтаний – зло, даже когда банк пытался помешать переводу денег мошеннику.

Многие жертвы позже рассказывали, что им было настолько стыдно за свою наивность, что они отрицали факты до послденего. Чем невероятней становилась ложь, и чем больше уходило денег, тем сильнее жертва привязывалась к мошеннику и тем сильнее была искра надежды, что все равно это якобы правда.

Еще советская служба безопасности, КГБ, была ловким манипулятором человеческим сознанием. ФСБ и Путин сейчас используют такие же методы.

Годы телевизионной пропаганды заставили поверить в образ Путина, который "всегда думает о благе народа", и теперь российский народ просто отказывается воспринимать информацию, которая может разрушить эту великую общую веру.

Именно поэтому разоблачения масштабной коррупции Путина и его окружения не вызывают всеобщего возмущения. Чем больше доказательств будет представлено против Путина, тем настойчивее многие россияне будут защищать его.

” Вместо "вежливых человечков" в Украине сейчас бесчинствуют российские палачи и насильники.

Когда весной 2014 года Россия захватила украинский Крым, кремлевская пропаганда наряду с мачо-Путиным создала еще один миф о сильных мужчинах – о героических российских солдатах.

Во всем мире неопознанных солдат называли "зелеными человечками", но в России им дали ласковое название "вежливые человечки". Это название связано с тем, что бойцы спецназа захватили Крым почти без единого выстрела.

Когда Путин начал свою новую "операцию", многие полагали, что это будет такой же по-военному искусный, почти бескровный, стремительный захват Донбасса, подобный захвату Крыма.

Вместо "вежливых человечков" в Украине сейчас бесчинствуют российские палачи и насильники. Многие из них возвращаются домой в цинковых гробах, но многие даже такой репатриации не удостаиваются. Все это россиянам трудно признать даже самим себе.

Еще труднее россиянам признаться самим себе, что все эти годы они любили мошенника с голым торсом.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.