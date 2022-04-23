News in Russian

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.
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Уехавший защищать Украину Ральф Сирен обращается к народу разных стран и просит их помочь Украине.
30-ти летний финн написал в Твиттере призыв, в котором он просит людей оказать давление на свои правительства, чтобы они предоставили Украине тяжелое вооружение.
– Гуманитарная помощь – это прекрасно, но она не положит конец войне. Только оружие и санкции остановят ее, написал Сирен в Твиттере на английском языке.
Ральф Сирен родом из финской коммуны Киркконумми, и он живет в Нидерландах. В начале марта он отправился в Украину, чтобы помочь стране в борьбе с российской агрессией.
В начале марта он написал в Твиттере, как он попал в страну и как люди со всего мира приехали помочь Украине.
Сирен сказал, что его собратья по оружию – норвежцы и американцы.
С начала марта о Сирене ничего не было слышно в социальных сетях. На этой неделе он нарушил молчание и отправил несколько твитов.
Сирен говорит, что у него все хорошо.
В начале марта IS взяла интервью у приехавшего в Украину Ральфа Сирена.
Он сказал, что поехал в Украину, потому что симпатизирует украинцам.
– Совершенно ясно, что Россия поступает неправильно, и здесь большое против маленького. Это та же ситуация, что была у Финляндии во время Зимней войны, и тогда нам почти никто не помогал.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.