News in Russian

Редакционная статья: Путинская диктатура заблокировала сайт Ilta-Sanomat в России – но не может заблокировать правду

Россия делает все возможное, чтобы люди не знали о зверствах российских военных в Украине.

В российских СМИ можно прочитать только пропаганду о войне в Украине. Поэтому важно предоставлять российским читателям также непредвзятые новости.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском языке.

Истина не исчезает в молчании. Она вырывается наружу, и в современном мире уже трудно остановить ее диктатурой.

Доступ к сайту Ilta-Sanomat заблокирован в России. Когда Россия вторглась в Украину, IS стала публиковать статьи также на русском языке. Цель – дать русскоязычной общественности доступ к новостям о событиях без цензуры.

Лучшим показателем распространения и влияния этих новостей есть то, что Россия теперь хочет запретить своим гражданам читать их. Решение было принято Роскомнадзором, российским федеральным органом по надзору в сфере связи. Однако и сейчас в России нет возможности полностью запретить читать онлайн Ilta-Sanomat. С помощью VPN-сервиса можно по-прежнему получить доступ к сайту.

Ilta-Sanomat попала в хорошую компанию – Роскомнадзор таким же образом заблокировал доступ к сайтам престижных Deutsche Welle и BBC.

Доступ общественности к источникам непредвзятой информации перекрывается всеми возможными способами. Это часть перехода России к все более очевидной диктатуре.

Причиной блокировки Ilta-Sanomat стала статья Анны Нуутинен и Яри Алениуса "Настоящая цена войны". На русском языке она появилась 14 марта.

Lue lisää: Настоящая цена войны в Украине – ”Покажите это Путину”

В статье собраны истории страданий и потерь простых украинцев. Они не были солдатами. Это – беззащитные люди среди разрухи, причиненной Россией.

Истории были шокирующими и настоящими. Они не оставили сомнений, кто виноват. Говорить о таких вещах – обязанность свободной прессы во всем мире.

” Россия утверждает, что очищает Украину от нацистов, но ее войска ведут себя как нацистская армия.

Режим Владимира Путина не хочет, чтобы эти новости и сюжеты увидел российский народ. У россиян зачастую есть родственники и друзья в Украине. Им трудно продвигать лживые истории о русских освободителях из-за риска для их жизни.

Россия утверждает, что очищает Украину от нацистов, но ее войска ведут себя как нацистская армия. Россия не хочет, чтобы об этом знали россияне.

Если бы все зависело от Кремля, россияне читали бы только пропаганду о героических подвигах своих солдат и зверствах украинского руководства.

IS получила высокую оценку за компетентность своих репортажей о России. Линия редакции относительно действий путинского режима была критической на протяжении многих лет. Теперь сбываются даже самые худшие прогнозы на этот счет.

Именно поэтому правдивые новости должны оставаться доступными и для российских читателей. Сама страна за свои действия подверглась беспрецедентным экономическим санкциям. Ход операции в Украине стал разочарованием для российских генералов. Тем не менее, хватка путинского режима за власть по-прежнему сильна.

Ее могут подорвать только сами россияне. В этой борьбе им нужна информация, которая поможет им. Именно поэтому Ilta-Sanomat постоянно предлагает новости и на русском языке.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.