Россия заблокировала сайт газеты Ilta-Sanomat

"Это было в какой-то степени ожидаемо", говорит о блокировке сайта главный редактор Йоханна Лахти. Ilta-Sanomat публикует статьи о войне в Украине также на русском языке.

Сейчас сайт IS.fi сообщает об ошибке в России. Доступ к новостному сайту возможен только через VPN-сервис.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском языке.

Россия заблокировала доступ к сайту Ilta-Sanomat. Сайт Ilta-Sanomat www.is.fi находится в реестре запрещенных сайтов Федеральной службы по надзору в сфере связи Роскомнадзора. Решение о блокировке было принято 5 апреля.

Сейчас сайт Ilta-Sanomat доступен в России только через VPN-сервис. В другом случае пользователь Интернета получит сообщение об ошибке.

По мнению российской НПО (Роскомсвобода), причиной запрета стала обширная статья о жертвах войны в Украине (Настоящая цена войны в Украине – покажите это Путину), опубликованная Ilta-Sanomat не только на финском, но и на русском языках.

На финском языке статья была опубликована 10 марта, на русском –14 марта.

Lue lisää: ”Näyttäkää tämä Putinille: tämän lapsen silmät ja itkevät lääkärit” – siviilien kohtalot paljastavat sodan todelliset maksajat

Lue lisää: Настоящая цена войны в Украине – ”Покажите это Путину”

Первыми об официальном решении блокировки Ilta-Sanomat сообщила Yle.

По словам главного редактора IS, информация о блокировке сайта не стала полной неожиданностью. Ilta-Sanomat заметила, что нормальных загрузок страниц из России не было.

– В какой-то степени это было ожидаемо, поскольку Россия и ранее уже блокировала доступ к нескольким международным сайтам, говорит главный редактор Ilta-Sanomat Йоханна Лахти.

Ilta-Sanomat начала публиковать новости на русском языке 14 марта, чтобы предоставить независимую информацию о войне в Украине русскоязычной аудитории. Первым переведенным текстом была упомянутая выше статья о жертвах войны Яри Алениуса и Анны Нуутинен. На русский язык статью перевела Элиза Иивонен.

– Мы переводили на русский язык именно статьи о суровой реальности войны в Украине, о страданиях мирных жителей, о российских солдатах в Украине, а также редакционные и оценочные статьи. Мы хотим предоставить русскоязычной общественности фактическую информацию о нападении, чего нет на официальных российских каналах. Запрет говорит о том, что наши статьи заметили в России, говорит Лахти.

Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам многих западных СМИ, ссылаясь на российский закон о СМИ и его статью 15.3. Закон позволяет блокировать доступ к сайтам, содержащим в том числе призывы к беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных митингах.

Россия резко ограничила свободу прессы и свободу слова после начала широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Практически все российские независимые СМИ были закрыты, а доступ ко многим международным новостным сайтам был ограничен. В этот список входят британская вещательная компания BBC и немецкая вещательная компания Deutsche Welle. Социальные сети также были ограничены.

Статьи Ilta-Sanomat на русском языке можно найти по ссылке.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

Lue lisää: Ну, вот вам гибридная война! Финские приятели ответили на видео из России

Lue lisää: Редакционная статья: Финляндия имеет в своем распоряжении мощное оружие – захватчик его не может подорвать

Lue lisää: Редакционная статья: Путин сам разрушил отношения с Финляндией – У Нато-Финляндии было бы время подождать, пока Россия изменится