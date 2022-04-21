News in Russian

Россия в очередной раз расширила список «иностранных агентов». В черный список попали Сергей Ёлкин, один из самых ярких российских карикатуристов, политолог Екатерина Шульман, читавшая лекции также и в Финляндии, и журналист Юрий Дудь, ведущий популярного канала на YouTube.

Сергей Ёлкин во время пекинской зимней Олимпиады нарисовал Владимира Путина, катающегося на танках. Прошла всего неделя, а танки Путина уже были в Украине.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Министерство юстиции России на прошлой неделе вновь опубликовало очередное обновление списка так называемых "иностранных агентов" – физических лиц или организаций, которые, как считает российское руководство, продвигают иностранные политические интересы при иностранном финансировании.

На этот раз в список было добавлено в общей сложности девять имен. Среди них Сергей Ёлкин, один из самых талантливых и популярных российских политических карикатуристов.

Ёлкин особенно известен своим длинноносым Путиным, напоминающим суть сказки о Пиноккио и его носе: чем больше Пиноккио врал, тем больше рос его нос.

До недавнего времени Ёлкин был активным комментатором российской политики, критикуя действия президента Владимира Путина с помощью остроумно придуманных злободневных карикатур. Ёлкин также не хотел покидать Россию, хотя многие уже давно опасались за его безопасность.

Однако в прошлую среду (13.4.) Ёлкин неожиданно опубликовал в Facebook следующее сообщение:

– Все же я уехал из России. ….. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно.

Прошло всего несколько дней, и в пятницу в Министерстве юстиции России появилась новость о том, что и Ёлкин - агент.

IS связалась с Ёлкиным и спросила, предвидел ли он свое включение в список "иностранных агентов" перед своим отъездом или стремительное развитие событий стало для него неожиданностью.

– Я все же не ожидал этого, коротко сказал Ёлкин. На тот момент он не хотел давать дальнейшие комментарии.

Покидая Россию, Ёлкин пошутил, что пограничники не хотели его отпускать. Однако ему не помешали уехать, ведь российское руководство сейчас стремится фактически выгнать из страны тех, кто выступает против Путина и критикует его.

Незадолго до вторжения России в Украину Ёлкин нарисовал катающегося на коньках Путина. Вместо коньков у Путина гусеничные танки.

Когда Путин признал независимость так называемых "пророссийских народных республик" Украины, Ёлкин нарисовал его в виде хамелеона, слизывающего длинным языком двух комаров.

Один комар по имени ДНР или "Донецкая народная республика", другой – ЛНР или "Луганская народная республика". Другими словами, карикатура подразумевает, что конечная цель Путина – оторвать эти территории от Украины и присоединить их к России, как Крымский полуостров.

Не все шедевры Ёлкина доступны финскому читателю, поскольку смысл игры слов трудно переводим на финский язык, или его понимание требует хорошего знания российской политики и гласности.

Одним из легкодоступных рисунков – это список Ёлкина о том, как влияют на людей различные "расширители сознания". В списке табак, алкоголь, наркотики и, наконец, геополитика, которая, по рисункам Ёлкина, вызывает в голове настоящие завихрения.

Ёлкин уже давно пытается обеспечить себе возможность работать, в том числе, создавая новые каналы для публикации своих карикатур на случай, если Россия заблокирует доступ к определенным сайтам. Рисунки Ёлкина сейчас можно найти на Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Patreon, Deutsche Welle и других сайтах.

IS взяла интервью у Ёлкина в Москве в 2019 году, полный текст интервью можно найти по ссылке на финском языке. Он тогда рассказал, что однажды ему прислали в подарок костыли, как предупреждение. Он также пояснил, почему у Путина такой длинный нос.

– Иногда я рисую ему маленький носик, иногда чуть больше, а иногда еще больше. На самом деле это просто хулиганство и ирония. Я рисую так, потому что могу так делать, объяснил Ёлкин.

Помимо Ёлкина, Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов еще несколько громких имен.

Агентом объявили также журналиста Юрия Дудя, известного своими качественными документальными фильмами и интервью на YouTube. Недавнее видео Дуда посвящено войне в Украине и помощи бегущим от войны из Украины в Европу людям. Дудь также называет войну ее настоящим именем – войной, а не "спецоперацией" России. В настоящее время Дудя нет в России, сообщает 5ТВ.

Еще одним агентом объявлена известный политолог Екатерина Шульман, которая также читала лекции в Финляндии в Институте внешней политики (FIIA) в Хельсинки. Шульман давно делала в России собственные видеотрансляции, она известна также как откровенный и аналитический критик структуры путинской власти.

Незадолго до включения в список агентов Шульман заявила, что уехала из России в Германию как стипендиальный сотрудник программы Фонда Роберта Боша. Тогда она подчеркнула, что это не эмиграция и она намерена вернуться в Россию по окончании срока стипендии.

Статус иностранного агента получил также главный редактор The Insider Роман Доброхотов, уже давно уехавший из России за границу. Доброхотов выступал на конференции Леннарта Мери в Таллинне прошлым летом.

Роман Доброхотов принял участие в конференции Lennart Meri прошлым летом в Таллинне.

В списке иностранных агентов в России уже 142 человека или СМИ, и всем им в будущем придется тщательно отчитываться перед российскими властями за свои расходы.

"Иностранные агенты" также должны помечать каждую статью, видео и даже каждый отдельный пост, публикуемый ими в социальных сетях, длинным предупреждающим текстом о своем статусе иностранного агента, как это определено российскими властями. Если другое СМИ упоминает или цитирует "иностранного агента" в своей статье, это СМИ также должно всегда упоминать об агентском статусе материала.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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