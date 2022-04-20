News in Russian

Ну, вот вам гибридная война! Финские приятели ответили на видео из России

Сначала в Twitter появилось видео, на котором российские вооруженные силы якобы передвигаются к финской границе. Финские парни решили потролить видеороликом с изображением тракторов.

На видео финские тракторы едут в сторону Питера.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском языке.

– Я подумал, что идея – как алмаз.

Так решил 40-летний Петтери, и от слова – к делу.

Группа сельских друзей на юго-востоке Финляндии сняла видео, на котором тракторы едут в сторону российской границы. Видеоролик драматизирован звуками тревоги.

(Видео финских трактористов можно посмотреть ниже:)

Видео, снятое приятелями, является ответом на распространенное ранее в Твиттере и ставшее вирусным российское видео. На том видео видно, что в районе Выборга российское орудие береговой обороны якобы движется к финской границе.

– В разгар ужасов войны в Украине тракторы служат хорошим средством поднятия боевого духа. Почему бы и нам не поступить также, ведь финская сельская местность тоже переживает кризис, говорит Петтери.

Подлинность российского видео, распространенного в Twitter, невозможно проверить. Однако один из экспертов считает, что видео могло быть связано с российскими учениями на берегу Финского залива.

(Ниже можно смотреть российское видео.)

Украинские фермеры поднялись даже до своего рода героической роли у себя на родине. Или, по крайней мере, в социальных сетях появилось множество мемов, шутящих, что тракторы представляют наибольшую угрозу для России.

После вторжения России в Украину в социальных сетях появилось множество видеороликов, в которых украинские фермеры якобы тащат своими тракторами брошенную российскую военную технику – танки и зенитно-ракетные комплексы.

Петтери доволен созданным видео. Видео стало вирусным в социальных сетях.

– Небольшое редактирование видео, и результат стал аутентичным, говорит Петтери.

Автор Нико Ранта. Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.