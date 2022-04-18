News in Russian

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Фотографии и видео: Сенатская площадь в Хельсинки была заполнена тысячами сторонников Украины

На мероприятии в поддержку Украины выступили, кроме прочих, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и посол Украины Ольга Диброва.

21:38 | Päivitetty 21:49

В понедельник, на второй день Пасхи, на ступенях Хельсинского кафедрального собора прошла демонстрация в поддержку Украины.

Тысячи людей прибыли на место проведения мероприятия, сообщила полиция Хельсинки в Твиттере в полдень.

Солнечная погода привлекала на демонстрацию как отдельных людей, так и тех, кто участвовал в шествии от церквей Хельсинки.

Ступени собора были покрыты украинским флагом. Kuva: Lassi Rinne

Kuva: Lassi Rinne

Мероприятие началось с экуменической молитвы за мир в Украине и во всем мире.

Молитва началась в полдень со звона колоколов мира, к которому присоединились церкви различных конфессий в Хельсинки.

Сенатская площадь была заполнена людьми, звонили церковные колокола, а среди собравшейся на месте людей развевались украинские флаги.

На Сенатской площади собрались тысячи людей. Kuva: Lassi Rinne

Kuva: Lassi Rinne

Kuva: Lassi Rinne

Kuva: Lassi Rinne

Kuva: Lassi Rinne

На ступенях Кафедрального собора выступили хор мальчиков Cantores Minores и православный Молодежный хор Св. Андрея.

Молебен завершился молитвой на финском и украинском языках.

По окончании молебна на ступенях Кафедрального собора началась демонстрация "Свободная Украина, свободный мир", организованная финско-украинской ассоциацией. На демонстрации, кроме прочих, выступили министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и посол Украины Ольга Диброва. Мероприятие вела писательница Элина Хирвонен.

Ступени собора покрывал большой украинский флаг, поддерживаемый руками собравшихся, поддерживаемым руками собравшихся.

В конце певица Майя Вилккумаа исполнила музыкальную поэму Сибелиуса – Finlandia (с оригиналными словами и со словами в поддержку Украние), и во время исполнения по ступеням собора к зрителям снесли большой флаг Украины. Флаг плыл над морем людей вдоль всей Сенаторской площади.

Мероприятие завершилось словами благодарности его организаторам.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

Kuva: Lassi Rinne

На мероприятии выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Kuva: Lassi Rinne

Gосол Украины Ольга Диброва. Kuva: Lassi Rinne

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Minja Viitanen, STT–IS

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