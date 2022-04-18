News in Russian

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Редакционная статья: Финляндия имеет в своем распоряжении мощное оружие – захватчик его не может подорвать

Война в Украине сейчас проверяет людей на психическую выносливость. Это также преодолевается единством, пишет главный редактор Ilta-Sanomat Йоханна Лахти.

Образы войны в Украине останавливают. У финнов есть одно мощное оружие, с помощью которого мы можем защититься от потенциального агрессора. Kuva: Zohra Bensemra / Reuters, Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva, Vesa Moilanen / Lehtikuva

13:46

Пытаясь найти способ сосуществования с Россией, Финляндия в последние десятилетия была вынуждена лавировать, иногда к лучшему, иногда к худшему.

Безжалостная агрессивная война в Украине в одночасье изменила все, в том числе и в Финляндии. Как метко сказал президент Республики Саули Ниинистё – маски сброшены. За протяженной восточной границей находится государство, словам и обещаниям которого больше нельзя доверять.

Общее настроение стало серым и тяжелым, а перспективы на будущее – мрачными. Что это значит для мира и для нас? Ощущаемая тревога была конкретизирована тем, что отношение финнов к Нато существенно изменилось. И когда в марте IS прямо опрашивала людей, что их больше всего беспокоит, российская военная угроза четко заняла первое место.

Выносливость людей подвергается испытанию – опять.

Мы только-только собирались перевести дух и, наконец, начать жить без долгих ограничений из-за пандемии.

Хотя Финляндия сейчас не сталкивается с прямой конкретной угрозой, мы живем во время новой неопределенности. Коронавирус разрушил нашу повседневную жизнь, убивал и вызывал болезни, но вирус – это безликий микроб, который не делает сознательного выбора. А вот вторжение в Украину, война и зверства против мирного населения – это действия, совершаемые людьми сознательно.

Безжалостное авторитарное государство за нашей границей – это гнетущая опасность, от которой ни один человек не может защитить себя ни своими действиями, ни прививками.

Свободное и стабильное общество выдерживает также и критику со стороны своих членов и стремится исправить свои недостатки.

Свет в такой мировой ситуации трудно найти, но в тяжелые моменты на нашей стороне значительное преимущество.

Это исключительно сильное единство финского общества. Оно основано на доверии, которое Финляндии удалось построить как к институтам, так и к людям.

По большому счету, у нас все замечательно хорошо.

Финляндия – одна из самых безопасных, функциональных и демократических стран в мире. Мы можем быть уверены, что с нами обращаются как с гражданами одинаково и справедливо. Образование и здравоохранение работают, логистика работает, дома отапливаются, информация проходит по сетям, и туалеты смываются.

В обществе есть системы поддержки, если человек не в состоянии позаботится о себе или своих потребностях. Судебная система и свободные СМИ Финляндии являются одними из лучших в мире своей независимостью и надежностью.

Финляндия – одна из самых безопасных, функциональных и демократических стран в мире.

Понятно, что ни одна система не является на 100% успешной.

Но свободное и стабильное общество выдерживает также и критику со стороны своих членов и стремится исправить свои недостатки. Когда в Финляндии что-то идет не так, как ожидалось, критика в адрес ответственных лиц и власти может высказываться без колебаний.

Такую страну чрезвычайно трудно дестабилизировать извне. Но это не означает, что попытки не предпринимаются, также в мирное время. Информационное влияние, фальшивые новости и пропаганда уже стали привычными для финнов, и, безусловно, этого будет еще больше. Такие действия – это именно попытка подорвать доверие, посеять страх и недоверие и разрушить единство.

Но высокообразованная, медиаграмотная и верящая в институты нация – прочная стена против попыток влияния. Сильная воля финнов защищать свою страну основана также на функциональности, предсказуемости и чувстве справедливости.

Физическая устойчивость к кризису основана на хорошей подготовленности, оснащении и планировании. Устойчивость к духовным кризисам – это доверие и уверенность в обществе и других людях.

Этот клей, который удерживает людей вместе, больше не может создаваться в момент опасности, он создается тогда, когда нет никаких признаков кризиса.

К счастью, мы, финны, проделали в этом смысле отличную работу.

Автор Йоханна Лахти. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Johanna Lahti

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