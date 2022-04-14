News in Russian

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Редакционная статья: Путин сам разрушил отношения с Финляндией – У Нато-Финляндии было бы время подождать, пока Россия изменится

Отношения Финляндии с Россией не могут быть восстановлены при Владимире Путине – и они также больше не зависят от того, подаст ли Финляндия заявку на вступление в Нато или нет. Нато-Финляндия и Россия могли бы иметь вполне функциональное соседство, но России придется сначала измениться, пишет Арья Паананен.

Владимир Путин недавно был сфотографирован во время посещения космодрома Восточный в Амурской области Дальнего Востока. Kuva: AFP / Lehtikuva

19:54

Опубликованный правительством в среду отчет об изменении ситуации с безопасностью в Финляндии – редкий по откровенности документ. В нем со спокойной ясностью описывается нынешняя ситуация, которой быстро добился российский президент Владимир Путин своим вторжением в Украину.

В начале отчета находятся следующие три предложения, которые подытоживают все самое существенное.

"Война, развязанная Россией, ставит под угрозу безопасность и стабильность всей Европы".

"Россия объявила, что добавила Финляндию и все остальные страны ЕС в так называемый список недружественных государств".

"Финляндия готовится также к тому, что военная сила будет направлена исключительно против Финляндии".

Другими словами, Россия сама является агрессором, угрожающим всей Европе, и она уже определила Финляндию как "недружественное государство". Это значит, что хотя мы не сталкиваемся с военной угрозой со стороны России в настоящее время, Финляндия может стать целью применения военной силы так же как и Украина – сам на сам, в одиночку и без защиты.

В последние недели неожиданный поворот во взглядах Финляндии на Нато и рассмотрение ею вопроса о членстве в этой организации широко освещались в российских Сми.

Хотя война Путина в пропагандистских материалах даже благородно называется "украинской миротворческой операцией", в ряде статей говорят российским читателям прямо, что именно российская "спецоперация" привела к изменению отношения Финляндии к Нато.

Вдумчивый российский читатель наверняка поймет, что в действиях самой России что-то серьезно не так, если всегда умеренная и добрососедская Финляндия также начала всерьез работать над вступлением в Нато.

Каким бы ни был исход сражений в Украине, возможное вступление Финляндии и Швеции в Нато стало бы горьким поражением для Путина, поскольку именно предотвращение расширения Нато было его первоочередной целью.

Российские военные эксперты уже нарисовали ужасные картины, что членство Финляндии в Нато будет означать "блокаду Ленинграда № 2", а членство Швеции – "блокаду Калининграда".

Вероятно российская пропаганда в ближайшее время сделает все возможное, чтобы запугать финских граждан и лиц, принимающих решения, перспективой окончательной потери добрососедских отношений. Не попадайтесь на эту удочку, ибо Путин не то же самое, что вся Россия, и Путин также не вечен.

Вступит Финляндия в Нато или нет, Путин и его силовой аппарат уже считают Финляндию недружественным и сомнительным союзником Нато. Нет также смысла дальше откладывать вступление в Нато, по крайне мере не в связи с боязнью потерять соседские отношения – их Путин и сам уже испортил.

Если после эпохи Путина в России последует некая новая оттепель и произойдет подлинный и основательный пересмотр собственной кровавой истории, то для такого нового российского руководства и возможное членство Финляндии в Нато не стало бы проблемой.

Хорошо, что в отчете также четко указано, что сама Финляндия не намерена и не хочет разрывать все связи с Россией, даже если Финляндия вступит в Нато. В тексте об этом говорится совершенно определенно:

"Целью Финляндии, также как члена Нато, было бы поддержание функциональных отношений с Россией."

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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