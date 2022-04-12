News in Russian

Редакционная: Мы живем в судьбоносные недели – жестокое нападение Путина на Украину сделало членство в Нато единственным вариантом безопасности для Финляндии

Той России, с которой мы хотели жить по-соседски в согласии и уважении друг к другу, больше нет.

Руководство Финляндии готовится подать заявку на вступление в Нато. В среду парламент получит от правительства отчет о политике безопасности.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Lue artikkelin alkuperäinen versio suomeksi tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском языке.

Финляндия всегда была местом столкновения идеологий, религий и – что хуже всего – оружия.

Крестовые походы 1100-х и 1200-х годов связали Финляндию с западной религией и одновременно с западной цивилизацией. Этот вековой союз подвергался испытаниям на протяжении всей истории, но Финляндия всегда выживала, а политические руководители умели принимать правильные решения в нужное время.

Сегодня, когда в Украине грохочут взрывы, классическое стихотворение Ууно Кайласа 1931 года На границе (Rajalla) становится еще более актуальным: Граница открывается как трещина. Впереди Азия, Восток. Позади – Запад и Европа; я, страж, охраняю ее.

Финляндия вновь проживает судьбоносные недели на границе между Востоком и Западом.

Жестокое вторжение России в Украину изменило ситуацию с безопасностью в Европе, включая Финляндию.

В среду правительство представит парламенту доклад об изменении обстановки в сфере безопасности. Парламентские комитеты начнут обсуждать его после Пасхи.

Доклад откроет политические дебаты в парламенте о членстве в Нато. Политический процесс идет своим чередом, нов конце его остается в самом деле только один вариант: членство Финляндии в Нато.

” Россия непредсказуема. Доверие ушло. Полностью.

Путинская Россия собственными действиями свела на нет все другие варианты – если на практике таковые вообще существовали. Когда маски сорваны, это также означает, что той России, с которой мы хотели жить по-соседски в согласии и уважении друг к другу, больше нет, и возврата к старым порядкам не будет десятилетиями.

Путинская Россия мало уважает границы, права суверенных государств и международные соглашения.

Система политики безопасности Финляндии в дальнейшем будет строиться на сильной, независимой обороне и полноправном членстве в Нато. Никакая другая промежуточная форма не является решением. Только Нато может предоставить необходимые гарантии военной безопасности Финляндии, у которой 1300 километров общей границы с Россией.

После распада Советского Союза в начале 1990-х годов Финляндия поспешила вступить в Европейский союз, уже тогда руководствуясь соображениями политики безопасности. Точно так же мы должны двигаться в направлении Нато – без промедления.

Безусловно, со стороны России неизбежны ответные шаги, военные и политические последствия. Процесс вступления в Нато может быть длительным, поэтому необходимо получить гарантии безопасности от отдельных стран Нато на время переговоров, чтобы порог вмешательства России в дела Финляндии оставался высоким.

Сейчас ведутся переговоры о гарантиях безопасности со стороны отдельных стран Нато. Премьер-министр Санна Марин (sd) сказала в программе Yle (Час интервью с премьер-министром), что это очевидно, что Финляндия стремится к "максимальной безопасности" во время переговоров.

Одновременно с принятием политического решения по заявке на членство, Финляндия уже должна обсуждать содержание членства, то есть военное взаимодействие и обязательства.

Прямо сейчас Финляндия не сталкивается с непосредственной военной угрозой.

Хотя мы живем в неопределенные времена, причин для страха нет, но никто ничего не может сказать о будущем, к сожалению.

Россия непредсказуема. Доверие ушло. Полностью.

Руководство Финляндии – президент Саули Ниинистё и правительство премьер-министра Санны Марин – до сих пор справлялось с экономическим и военным кризисом, вызванным войной в Украине, так, что это внушает доверие и уважение.

Финский народ благословлен хорошими политиками в трудное время.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.