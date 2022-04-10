News in Russian

Комментарий: У российских убийц нет чести солдата, которая могла бы предотвратить зверские преступления в Буче

Цинично и безжалостно пытаться свалить вину за бойню в Буче на украинцев, пишет специальный корреспондент Йоуко Юонала.

События в Буче потрясли весь мир. Тела, оставленные на улицах, были собраны в воскресенье, 3 апреля.

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На поле боя нет ни судей, ни полиции, которые следили бы за соблюдением норм военного времени и гуманитарного права. Никто не свистнет в свисток и не остановит боевые действия, если стороны войны допустят нарушения.

Основатель Красного Креста, швейцарец Анри Дюнан (1828-1910) понимал, что одного авторитета международных договоров и протоколов недостаточно для предотвращения зверств на войне. Было бы лучше, если бы честь солдата – его профессиональная этика – предотвращала нарушения и заставляла его с уважением относиться к гражданскому населению, военнопленным и раненым.

Идею Дюнана можно выразить следующим образом: правила войны действуют, если воюющие стороны признают жертв войны людьми. В этом заключается глубокое нравственное противоречие войны. Война – это высшая степень насилия, где перед солдатом стоит задача разрушать и убивать. Выполнение этой задачи подкрепляется дегуманизацией противника.

Российские войска, убивавшие мирных жителей в Буче, по-видимому, не обладали ни честью, ни совестью солдата, как ее понимал Дюнан. По словам одного из очевидцев, безоружную жертву могли выбрать для расстрела только потому, что у нее была татуировка с изображением украинского национального символа – трезубца.

Бойня в Буче, возможно, была случаем неизбирательной расправы со стороны небольшой группы солдат. Русские потерпели кровавые поражения в войне, а битву в Буче в начале войны сравнивали с катастрофическим сражением при Рааттеентие в финской Зимней войне.

Однако желание отомстить за сожженных сослуживцев в подбитых украинцами танках не дает никому права расстреливать мирных жителей со связанными за спиной руками.

Военный эксперт Марко Палокангас (Marko Palokangas), профессор Университета национальной обороны в интервью Yle в понедельник утром сказал, что это могло быть гораздо более широкое и мрачное явление, чем месть отдельных солдат: систематическая и контролируемая акция.

– Был ли на момент вывод войск отдан приказ или одобрение тактики "выжженной земли", когда нельзя оставлять ничего целого или живого? Это то, о чем сейчас размышляют и что изучают, сказал Палокангас в интервью Yle.

Это мнение подтверждается тем, что российские войска уже несколько недель обстреливают украинские гражданские объекты из тяжелого вооружения. Это не случайная перестрелка, а целенаправленная война на уничтожение, призванная сломить волю украинцев к защите своей страны.

Приказы на такие действия исходят непосредственно сверху: от высшего руководства вооруженных сил и, в конечном счете, из Кремля – президента Владимира Путина, превратившегося в диктатора. Он уже показал готовность любой ценой довести "специальную военную операцию" к своей цели.

Все войны связаны с пропагандой, борьбой за контроль над информационным пространством. На этом важном фронте Россия сложила в одну корзину обстрелы гражданского населения и бойню в Буче. Кремлевская пропагандистская машина в обоих случаях пытается обвинить "украинских националистов".

Такая ложь цинична и абсолютно безжалостна, но, к сожалению, она может быть принята отечественной аудиторией, следящей за российскими государственными СМИ.

На войне человек звереет и превращается в другого человека, чем до войны. Это явление так же старо, как и история войн.

"Война – это наука о беспорядке, происходящем от царящей в высших эшелонах власти анархии. Она не просто убивает тело. Слишком часто она также убивает душу", писал Анри Дюнан в конце 1880-х годов.

"Война унижает, развращает, выхолащивает и деградирует. Он прячется за самыми обманчивыми масками, но является источником тысячи унизительных и жестоких вещей. Ее жестокость одолевает человека и превращается его в дикую ненависть; его гений превращается в тьму. Она затуманивает интеллект, извращает и искажает разум. Она заковывает в цепи души, которые не уничтожает".

Если войны вечны, следует ли в будущем оставить их машинам, управляемым искусственным интеллектом? Возможно, автономные боевые роботы можно будет запрограммировать на соблюдение законов войны и гуманитарного права лучше, чем людей. У машины нет души, которую могла бы испортить война.

Автор Йоуко Юонала.Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.