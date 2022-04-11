News in Russian

Жестокая война России в Украине оживила историю: она также освещает значение собственной борьбы Финляндии, пишет главный редактор Ilta-Sanomat Улла Аппельсин.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi.

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Победа в отпоре (torjuntavoitto на финском) – знакомый всем термин для характеристики Зимней войны и Войны-продолжения. Он часто используется, и в некоторых кругах иногда, возможно, несколько с пренебрежением. Что это такое победа в отпоре? Война ведь проиграна.

Что, конечно, само по себе верно: согласно официальным мирным договорам и историографии, Финляндия проиграла, а Советский Союз выиграл. Среди прочего, это привело к физически и морально тяжелым уступкам территорий, военным репарациям и судебным процессам по военным преступлениям.

Но, возможно, война в Украине окончательно пролила свет на глубинный смысл слов победа в отпоре. Что удалось отбить Финляндии в годы ее собственной войны, когда враг не смог захватить нашу страну? Мы видим и читаем об этом в сегодняшних новостях.

Мы избежали безрассудного разрушения и уничтожения. Избежали бессмысленного убийства мирных жителей. Избежали изнасилований и похищений людей. Мы избежали всех тех ужасов, которые украинцы переживают сейчас каждый день, несмотря на невероятную храбрость, с которой они сопротивляются.

Спасибо защитникам Финляндии – советские войска не проникли вглубь нашей страны. Мы не находили мирных жителей, лежащими на обочине дороги с простреленными головами, со связанными за спиной руками в Ювяскюля. Ни одна семья не похоронена в песчаных карьерах в Турку. Ни одной изнасилованной женщины и ребенка в Куопио. Ибо такова была бы и наша судьба в 1940-е годы. Так же, как сейчас это – судьба многих украинцев.

И так же, как когда-то судьба поляков. Недавно исполнилось 82 года с начала ужасающей Катынской бойни 3 апреля 1940 года. Советские спецслужбы по приказу Сталина и других советских руководителей казнили около 22 000 польских офицеров, учителей, врачей, ученых, профессоров и государственных служащих в районе села Катынь. Жертв подводили к краю вырытой в лесу могилы и стреляли в затылок. Позже кровавая работа продолжалась в подвалах, чтобы ускорить убийства.

Жуткая война в Украине оживила историю. Она прямо подчеркивает, за что сражалось целое поколение финских ветеранов – мужчин и женщин. Многие из них были готовы сделать все возможное для Финляндии, возможно, даже не понимая и не зная до конца, какой ад ждал бы нас в случае оккупации Финляндии во время войны.

Финляндии, вероятно, пришлось бы вновь пережить нечто подобное тому, что мы пережили во время «великого лихолетья» в начале 1700-х годов (в ходе Великой Северной войны), настолько давней, что она уже исчезла из активной памяти нации.

Мы привыкли благодарить ветеранов за независимость Финляндии. Но давайте остановимся и подумаем о том, что, помимо спасения нашей независимости, ветераны еще и предотвратили – геноцид? Многие отдали свои жизни в этой борьбе.

Об этом напоминают места последнего упокоения этих воинов в разных уголках Финляндии. Их не называют всуе каким-либо особым именем. Это Кладбища Героев.

Автор Улла Аппельсин. Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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