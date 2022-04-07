Жители Бучи рассказывают о месяце ужасов: "Нам приходилось перепрыгивать через трупы"

Журналисты Ilta-Sanomat побывали в Буче, и ее жители рассказали о месяце ужасов под российской оккупацией.

Из БУЧИ

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi.

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Месячный кошмар жителей города Буча закончился, когда на прошлой неделе украинская армия отбила город у российских войск. С тех пор из города поступают ужасающие сообщения об убийстве сотен мирных жителей во время оккупации.

Во вторник Ilta-Sanomat посетила город с группой международных журналистов. Жители города, расположенного всего в 30 километрах от центра Киева, мрачно рассказывали о том, что происходило во время оккупации.

– Больше месяца мы были без электричества, газа и воды. Мы пользовались только влажными салфетками для рук, чтобы помыться, говорит Наталья Гарбузова.

– Они разрушили все. Мы видели много мертвых тел. Нам приходилось перепрыгивать через них на улице.

По словам Натальи Гарбузовой, людям приходилось перепрыгивать через трупы на улицах.

К вторнику трупы уже убрали с улиц. Но огромные разрушения были видны всем.

На дорогах и вдоль них – везде были подбитые танки, боевые машины пехоты и автомобили. Был обрушен большой магазин "Интерспорт". В стенах жилых домов были дыры от снарядов.

Район с новыми, дорогими многоквартирными домами стал полем боя. Почти все окна зданий были выбиты либо пулями, либо взрывами. В заваленном обломками дворе вперемешку лежали предметы быта жителей, гильзы от различных боеприпасов и оставленное русскими снаряжение.

– Муж моей подруги пять дней прятался в подвале. Потом он решил выйти на улицу посмотреть, что происходит. Русские увидели его и тут же убили, говорит Гарбузова.

– Его тело пролежало на улице более десяти дней. Тогда его жена и дочь решили похоронить его.

Гарбузова говорит, что днем они слышали выстрелы с близлежащих улиц.

– Мы знали, что украинских солдат здесь больше нет. Русские убивали мирных жителей. Мы боялись выходить на улицу. Я спрятала мужа в подвале.

Вид из города Вучи.

Многие жители Бучи говорили во вторник, что русские убивали особенно молодых мужчин. По словам жителей, солдаты даже ходили от двери к двери, разыскивая их.

Некоторые говорили, что снайперы работали по несколько часов каждый день. По словам жителей, эти снайперы стреляли не рядом с людьми, чтобы напугать их, а в голову, чтобы убить.

– Для них это была игра, а мы были игрушками, сказала одна женщина.

В дворе городской церкви – большая братская могила. Во вторник власти обнаружили шесть обгоревших тел на строительной площадке отдельно стоящего дома за пределами центра города. Власти говорят, что сначала их расстреляли, а затем тела попытались сжечь.

Вера Бухацкая рассказывает о действиях россиян

Бучанец Владимир Третьяк описал оккупантов как молодых и бедных.

– Они удивлялись, откуда у нас телевизоры в двух комнатах и шторы на окнах. А по меркам Бучи мы бедные, сказал Третьяк.

– Они были удивлены, потому что у моего сына было три пары обуви, сказала Вера Бухацкая.

По словам жителей, русские разграбили все, от постельного белья и до стиральных машин.

Родственники из России звонили Владимиру Третьяку в начале войны: "Они сказали, что надеются, что их солдаты перебьют нас всех.”

По словам Третьяка, его сосед принимал участие в войне на востоке Украины против поддерживаемых Россией сепаратистов.

– Русские знали, где он жил. Они похитили его сына, сломали ему пальцы и застрелили его. Они похитили его 7 марта и убили, вероятно, 8 марта. Мы нашли его тело только тогда, когда Буча была освобождена.

У Третьяка есть родственники в российском Иркутске. Они звонили ему в начале войны, когда связь еще работала.

– Они сказали, что надеются, что их солдаты убьют нас всех. И мы родственники!

Украина объявила, что будет расследовать все предполагаемые военные преступления в Буче. По состоянию на вторую половину дня вторника общее число погибших мирных жителей, зарегистрированных в городах Буча и Ирпень, было 130 человек, но это число будет расти.