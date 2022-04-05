News in Russian

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Мир содрогнулся от Бучи в воскресенье 3 апреля.
Кадры и информация о разрушении украинского города и волне убийств, совершенных российскими войсками, поднимают восприятие войны в Украине на новый уровень.
Теперь ясно, что это не просто захватническая война Владимира Путина. Это также война на уничтожение Украины.
Буча не одна. То же самое, а может быть, и хуже, происходит в Мариуполе и многих других местах. Буча просто первой открыто представляет все это перед нашими глазами.
Если бы русские войска не потерпели такого поражения в атаке, таких, как Буча, было бы еще больше.
Запланированное уничтожение
Бесполезно ждать от России какого-либо желания разобраться в случившемся и наказать виновных.
Есть основания даже подозревать, что действия россиян спланированы.
”Российские войска изначально были пропитаны ложью. Цель – дегуманизировать украинцев.
Все указывает на это. В попытке вселить страх и ужас и подавить волю к защите многие города уже разрушены продолжительными ракетными обстрелами. Буча – часть всего этого.
Российские войска изначально были пропитаны ложью. Цель – дегуманизировать украинцев. Затем эти путинские бандиты-убийцы были выпущены в среду украинцев без контроля их руководителей.
Мы начинаем видеть за туманом войны ее истинную природу.
Для украинцев, наверное, это давно понятно. Они воюют с Россией уже восемь лет.
Одно из объяснений воли украинцев к обороне и их самопожертвования заключается в том, что они знают, что их ждет в случае поражения.
Украинцы фактически борются против геноцида.
Что делает Запад?
Это должно сейчас наконец-то начать доходить до сознания тех, в чьих руках выживание украинцев.
Украина не может воевать бесконечно одна. Ей нужна дополнительная помощь.
Все взгляды прикованы особенно к лидерам США, Германии и Франции. С Бучей они также столкнулись с новой ситуацией. Давление нарастает.
Соединенные Штаты предоставили Украине большую военную помощь. А вот поставки самого необходимого, вроде истребителей и эффективных зенитных комплексов, так и остались на уровне разговоров. Германия и Франция также могли бы сделать больше.
Санкции против России являются самыми жесткими за всю историю. Тем не менее, нефть и газ продолжают течь на запад, особенно в Германию, а деньги – на восток.
О предоставлении Украине более мощного оружия и о полной изоляции России не может быть и речи, поскольку они были бы слишком эскалационными. Это опасность расширения войны.
Однако даже эти дебаты теперь должны выйти на новый уровень на Западе. Что еще должно произойти и выясниться, прежде чем против Путина будут применены самые жесткие меры?
Война за всех
Украинская война уже давно не является просто украинской войной. Это война против вселенского зла и тирании.
”Украина должна победить в этой войне.
Ведутся переговоры о прекращении войны, как и должно быть. У Украины и России в них свои цели.
Тем не менее, можно спросить, будут ли в ближайшее время созданы условия для какого-либо урегулирования путем переговоров?
Будет ли теперь достаточно просто лишь мира в Украине? Потому что это, вероятно, означало бы, что Путин достиг свих целей.
Если Путин добьется своих целей, то через некоторое время он может повторить попытку достичь их с помощью какой-либо другой операции. И где-нибудь еще.
После трагедии в Буче – и в многих других украинских городах – Путину нельзя позволять чего-либо добиваться.
Украина должна победить в этой войне. Тем самым она победит зло и восстановит человечность для всех нас.
Автор Яри Алениус. Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.