News in Russian

Украина должна выиграть эту войну, пишет Яри Алениус, продюсер иностранных новостей в Ilta-Sanomat.

На фото из Бучи видны тела, лежащие на улицах.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan takia.

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Мир содрогнулся от Бучи в воскресенье 3 апреля.

Кадры и информация о разрушении украинского города и волне убийств, совершенных российскими войсками, поднимают восприятие войны в Украине на новый уровень.

Теперь ясно, что это не просто захватническая война Владимира Путина. Это также война на уничтожение Украины.

Буча не одна. То же самое, а может быть, и хуже, происходит в Мариуполе и многих других местах. Буча просто первой открыто представляет все это перед нашими глазами.

Если бы русские войска не потерпели такого поражения в атаке, таких, как Буча, было бы еще больше.

Запланированное уничтожение

Бесполезно ждать от России какого-либо желания разобраться в случившемся и наказать виновных.

Есть основания даже подозревать, что действия россиян спланированы.

” Российские войска изначально были пропитаны ложью. Цель – дегуманизировать украинцев.

Все указывает на это. В попытке вселить страх и ужас и подавить волю к защите многие города уже разрушены продолжительными ракетными обстрелами. Буча – часть всего этого.

Российские войска изначально были пропитаны ложью. Цель – дегуманизировать украинцев. Затем эти путинские бандиты-убийцы были выпущены в среду украинцев без контроля их руководителей.

Мы начинаем видеть за туманом войны ее истинную природу.

Для украинцев, наверное, это давно понятно. Они воюют с Россией уже восемь лет.

Одно из объяснений воли украинцев к обороне и их самопожертвования заключается в том, что они знают, что их ждет в случае поражения.

Украинцы фактически борются против геноцида.

Что делает Запад?

Это должно сейчас наконец-то начать доходить до сознания тех, в чьих руках выживание украинцев.

Украина не может воевать бесконечно одна. Ей нужна дополнительная помощь.

Все взгляды прикованы особенно к лидерам США, Германии и Франции. С Бучей они также столкнулись с новой ситуацией. Давление нарастает.

Соединенные Штаты предоставили Украине большую военную помощь. А вот поставки самого необходимого, вроде истребителей и эффективных зенитных комплексов, так и остались на уровне разговоров. Германия и Франция также могли бы сделать больше.

Санкции против России являются самыми жесткими за всю историю. Тем не менее, нефть и газ продолжают течь на запад, особенно в Германию, а деньги – на восток.

О предоставлении Украине более мощного оружия и о полной изоляции России не может быть и речи, поскольку они были бы слишком эскалационными. Это опасность расширения войны.

Однако даже эти дебаты теперь должны выйти на новый уровень на Западе. Что еще должно произойти и выясниться, прежде чем против Путина будут применены самые жесткие меры?

Война за всех

Украинская война уже давно не является просто украинской войной. Это война против вселенского зла и тирании.

” Украина должна победить в этой войне.

Ведутся переговоры о прекращении войны, как и должно быть. У Украины и России в них свои цели.

Тем не менее, можно спросить, будут ли в ближайшее время созданы условия для какого-либо урегулирования путем переговоров?

Будет ли теперь достаточно просто лишь мира в Украине? Потому что это, вероятно, означало бы, что Путин достиг свих целей.

Если Путин добьется своих целей, то через некоторое время он может повторить попытку достичь их с помощью какой-либо другой операции. И где-нибудь еще.

После трагедии в Буче – и в многих других украинских городах – Путину нельзя позволять чего-либо добиваться.

Украина должна победить в этой войне. Тем самым она победит зло и восстановит человечность для всех нас.

Автор Яри Алениус. Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.