News in Russian

Редакционная статья: Россия запятнала свои руки кровью невинных мирных жителей – как долго Запад будет смотреть на эту бойню со стороны?

Кровавые кадры из Бучи показывают жестокие военные преступления Россия против гражданского населения в Украине.

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Отошедшие из окрестностей Киева российские войска оставили после себя ужасающую картину, которую никто в современной Европе – по крайней мере, со времен войн в бывшей Югославии – не мог себе даже представить.

Кадры из Бучи, передаваемые международными информационными агентствами, шокируют. Фото и информация о связанных, расстрелянных, изнасилованных и оскверненных телах гражданских жертв говорят однозначно мрачным языком: Россия виновна в совершении чрезвычайно жестоких военных преступлениях и обагрила свои руки кровью невинных мирных жителей.

По словам мэра Бучи, 280 человек были похоронены в братских могилах, а непогребенные мирные жители лежат на улицах города.

Министерство обороны Украины сравнивает ситуацию с резней в Сребренице в 1995 году, когда силами боснийских сербов было убито более 7 000 мусульманских мужчин и мальчиков. Это массовое убийство худшим со времен Второй мировой войны и было определено Международным уголовным трибуналом по Югославии как геноцид.

Шокированный председатель Европейского совета Шарль Мишель пообещал усилить санкции против России и увеличить помощь Украине в связи с массовым убийством. Остается вопрос, как долго Запад может стоять в стороне и наблюдать за зверствами.

У финских экспертов российские методы ведения войны не вызывают удивления.

– Налицо массовые убийства. Это неудивительно для тех, кто следил за русскими войнами. Это являются частью российского способа ведения войны, резюмировал в Twitter Мика Аалтола, директор финского Института внешней политики.

– Речь уже не может идти только о войне Путина. Если российские вооруженные силы совершают военные преступления в таких масштабах, значит, прогнила вся система и вооруженные силы, а не только руководство вооруженных сил и политическое руководство, оценивает со своей стороны генерал-майор в запасе Пекка Товери в Твиттере.

Иными словами, ответственность за военные преступления лежит не только на российском диктаторе Владимире Путине, который втянул свою страну в преступную войну.

Вина Путина, конечно, огромна. Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте в субботнем интервью швейцарской газете Le Temps призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест Путина и других высокопоставленных российских чиновников. Путин вряд ли предстанет перед судом, но Дель Понте сказала, что это послужит сильным сигналом о том, как следует относиться к Путину.

В то же время меняется вся сцена войны в Украине. Взятие Киева оказалось невозможным. Россия объявила о сокращении военной активности на севере Украины в Киевской и Черновицкой областях. Но сосредоточила внимание на Донбассе на востоке Украины.

Путин явно хочет отпраздновать день победы своим парадом 9 мая, завоевав восточную Украину и получив сухопутный доступ к Крыму. Успех этого еще предстоит увидеть. В любом случае, празднование Дня Победы в Москве становится самым отвратительным спектаклем со времен парадов Адольфа Гитлера – по крайней мере, для всех, кроме россиян.

Вдобавок ко всему гротескному Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.