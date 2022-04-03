News in Russian

Произошедшие в украинской Буче зверства только начинают медленно распространяться по миру. Украина сравнила разрушение города с резней в Сребренице, которая считается самым страшным актом насилия в Европе со времен Второй мировой войны.

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Российские войска отступили из города Буча, оставив после себя шокирующие следы. На разрушенных улицах города к северо-западу от Киева можно увидеть не только уничтоженные танки, но и еще более ужасающее зрелище: большое количество мертвых гражданских лиц на улицах.

Министерство обороны Украины обвиняет российские войска в преднамеренных расправах над мирными жителями в городе с населением 30 000 человек.

– Новая Сребреница. Украинский город несколько недель находился в руках российских зверей , пишет Министерство обороны Украины в Twitter.

В своем сравнении Министерство обороны ссылается на массовую резню, которая считается самым страшным актом насилия в Европе со времен Второй мировой войны.

В июле 1995 года в городе Сребреница, расположенном на территории современной восточной Боснии и Герцеговины, произошла резня, в результате которой погибло более 8 000 мусульманских мужчин и мальчиков. Хотя с момента резни прошло 25 лет, жертв массового убийства все еще находят в этом районе каждый год.

По словам мэра Бучи, в массовых захоронениях в украинском городе после выхода российских войск уже похоронено 280 человек, а непогребенные тела до сих пор лежат на улицах города. Данные о жертвах пока не подтверждены независимыми источниками.

– Им стреляли в затылок. Вы можете себе представить, какой беспредел они [российские войска] здесь творили, сказал мэр Бучи Анатолий Федорук агентству Reuters в субботу.

Город сильно пострадал в результате боевых действий.

Министерство обороны Украины сообщило в Твиттере, что убийство мирных людей было "преднамеренной бойней". Руки некоторых жертв, как утверждается, были связаны за спиной.

Также репортеры AFP, попавшие в субботу в Бучу, сообщают, что на одной из улиц были найдены тела 20 мужчин в гражданской одежде, по крайней мере у одного из них руки были связаны за спиной, как и описывало министерство обороны Украины.

Тела людей в гражданской одежде также были найдены в разных странных позах, сообщает CNN. Некоторые погибшие лежали на улице лицом вниз, некоторые – с обращенными вверх лицом и открытым ртом.

На снимках агентства Рейтер – мертвый мужчина в штатском лежит рядом со своим велосипедом.

Согласно новостным источникам, местные жители, оставшиеся в Буче, всячески старались избегать встреч с российскими захватчиками во время почти месячной оккупации. Буча была захвачена российскими войсками всего через три дня после начала вторжения, в воскресенье 27 февраля. В домах не было ни электричества, ни газа, а часть местных жителей почти всю оккупацию прятались в подвалах.

– Это мой первый хлеб за месяц, сказала женщина из Бучи в интервью Би-би-си.

Как сообщает Би-би-си, местные жители говорят, что российские войска систематически выбивали двери домов и грабили жилища. New York Times также сообщает, что российские солдаты грабили дома, даже когда покидали город.

Советник президента Украины Михаил Подоляк спрашивает в субботу в Твиттере, "сколько еще насилия против мирных жителей, подобных тому, что произошло в Буче, происходит в стране" на оккупированных Россией территориях.

Российские войска ушли из нескольких городов вокруг Киева после неудавшегося захвата столицы. По сообщениям, Россия сейчас концентрирует свои военные силы на востоке Украины.

Автор Паула Каскимаа. Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.