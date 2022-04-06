News in Russian

Россия сварила смутную похлебку об украинской "программе биооружия" – в качестве пропагандистского оружия был использован также сын Джо Байдена

История об украинском "биологическом оружии" – пугающий пример силы пропаганды и дезинформации. Однако поддерживаемые Западом биологические исследования в Украине были сосредоточены на борьбе с угрозами пандемии в полном соответствии с обязательствами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Посол России в ООН Василий Небензя (слева) выступил с заявлениями о программе биооружия в Украине на заседании Совета Безопасности 11 марта.

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В России и в пророссийских кругах все еще жива история, что Украина якобы разрабатывала оружие массового поражения в сотрудничестве с западными державами. В своей пропаганде Россия сейчас подняла эту давнюю историю на совершенно новый уровень, используя ее для оправдания своей агрессивной войны.

История, представленная без веских доказательств, уже приобрела дикие формы.

По сообщению МИДа и вооруженных сил России, в Украине якобы разрабатывалось "этническое оружие", поражающее "только русских", в том числе с использованием генной инженерии. Утверждается, что эта работа велась при поддержке США и будто бы включала изучение образцов коронавируса, собранных в Украине, и образцов коронавируса от летучих мышей. Следы якобы поспешно заметались.

– Американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в городе Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши, заявил 10 марта командующий войсками Сил обороны России генерал-лейтенант Игорь Кирилев, сообщает агентство "Интерфакс".

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Выдвинутая послом России в ООН Василием Небензя версия предполагает, что украинцы якобы через летучих мышей пытались занести в Россию смертельные болезни.

7 марта командующий Силами обороны России генерал-лейтенант Игорь Кириллов представил карту с расположением по всей Украине биолабораторий, финансируемых, по его мнению, США.

Президент Владимир Путин, со своей стороны, 16 марта сделал серьезное предупреждение о предполагаемой угрозе биологического оружия со стороны Украины.

– На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний, сказал Путин руководителям российских регионов.

– Следы этих секретных программ сейчас лихорадочно заметаются. У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины по сути создавались компоненты биологического оружия, продолжил он.

Госсекретарь США Колин Пауэлл выступил в ООН в феврале 2003 года с докладом о предполагаемом наличии оружия массового уничтожения в Ираке и представил образец пробирки с сибирской язвой.

Русская концепция неизбежно заставляет вспомнить аналогичную ложную кампанию из недавней истории США. В рамках подготовки к вторжению администрации Джорджа Буша -младшего в Ирак в 2003 году государственный секретарь Колин Пауэлл на заседании Совета Безопасности ООН представил "доказательства" наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения.

После вторжения в Ираке было найдено несколько ржавых химических снарядов, изготовленных до 1991 года. Готового к применению радиоактивного, химического или биологического оружия обнаружено не было.

Советский Союз разрабатывал биологическое оружие, среди прочих мест, в закрытом городе Степногорск в Казахстане. В здании на фото под номером 221 проводились эксперименты на животных. Лаборатории в этом районе были демонтированы в сотрудничестве с американскими специалистами.

В мастерски слепленной пропаганде и заведомо распространяемой дезинформации присутствует небольшой элемент правды. Так и в случае с Россией.

По данным журнала Science, Украина в сотрудничестве с Западом проводила вполне обычные исследования по подготовке к возможным эпидемиям инфекционных заболеваний.

Например, немецкий Институт Фридриха Лёффлера (FLI) участвовал в проекте по изучению паразитов у летучих мышей и переносимых ими патогенов.

Партнером FLI был Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове. Харьковские ученые собрали с восточно-украинских летучих мышей около 140 блох, клещей и мух, поместили образцы в этанол и отправляли их в FLI для исследования. Среди прочего, в образцах были обнаружены риккетсиоз-бактерии.

Это было очень простое эпидемиологическое исследование, рассказала о немецко-украинском научном сотрудничестве профессор, исследователь из Института Фридриха Леффлера Корнелия Силаги журналу Science

Силаги была шокирована, когда Россия заклеймила возглавляемую ею программу по исследованию паразитов как «финансируемый Западом проект по созданию биологического оружия», в рамках которого планировали использовать летучих мышей для распространения болезней. В качестве "доказательства" программы создания оружия посол ООН Небензя представил Совету Безопасности нечеткое фото контракта на передачу образцов из Украины в Германию.

– У нас нет информации о судьбе этих опасных биоматериалов или последствиях их распространения. Риск того, что они могут быть украдены в террористических целях или проданы на черном рынке, высок, сказал Небензя.

Посол России в ООН Василий Небензя выступил с утверждениями о программе биооружия в Украине на заседании Совета Безопасности 11 марта.

По словам Силаги, российские обвинения абсолютно беспочвенны.

– Это полная чушь. Я знаю их судьбу (образцов) – они у меня в морозильнике, сказала Силаги в интервью журналу Science.

Силаги также отметила, что хранение образцов в этаноле убивает патогенные микроорганизмы. Только их генетический материал сохраняется для исследований.

Помимо патогенов, переносимых клещами и блохами, в Украине изучались микроорганизмы в кишечнике змей. Этот проект в России также получил название «исследование биологического оружия».

– Ни один из микроорганизмов в кишечнике гадюки не представляет особой опасности, сказал журналу Science зоолог Александр Зиненко, научный сотрудник Харьковского университета.

Есть еще одно зерно истины в утверждениях русских. Харьковский институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины участвовал в программе BTRP по исследованию биологической угрозы. Это проект Министерства обороны США, частично финансируемый и возглавляемый агентством при Пентагоне.

Но эта программа BTRP была создана по инициативе России в конце 1990-х годов, после распада Советского Союза. Ее задача состояла в обеспечении безопасности биолабораторий, оставшихся после Советского Союза, и в поиске новой работы для участвовавших в программах ученых.

Затем программа BTRP изменила свой характер, сосредоточившись в основном на борьбе с пандемическими угрозами как в ветеринарии, так и в медицине человека. В этом отношении BTRP оказала поддержку Украине. Именно такого рода исследования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обязывает проводить свои страны-члены для получения оперативной информации о потенциальных угрозах инфекционных заболеваний.

По данным Пентагона, через BTRP украинские исследователи получили в общей сложности около 200 миллионов долларов финансирования от США с 2005 года. В проектах участвовали 46 лабораторий, больниц и диагностических центров.

Российские вооруженные силы готовятся к операциям под воздействием различных боевых отравляющих веществ. На снимке студенты, одетые в защитное снаряжение, во время учений по стрельбе в Тамбове в 2019 году.

Заявление Путина о "заметании следов " в Украине также основано на фактах. В связи с военными действиями Министерство здравоохранения Украины приказало лабораториям безопасно утилизировать образцы патогенов. В этом также нет ничего странного, считают власти США.

"Это ограничивает риск случайной утечки патогенов, если Россия нанесет удар по лабораториям. Опасность реальна, так как Россия атаковала атомные электростанции и научно-исследовательские институты Украины”, говорится в сообщении Пентагона от 11 марта.

Дезинформация, распространяемая о "программе биооружия" Украины и ее американских связях, обрела в США самостоятельную жизнь.

Утверждения в поддержку российской пропаганды распространяют такие ультраправые медиа-персоны, как Такер Карлсон и Стив Бэннон. Их аудитория включает сторонников Дональда Трампа и теорий заговора QAnon.

Виктория Нуланд заявила в сенатском комитете по иностранным делам, что США финансировали биологические исследования в Украине.

Эти обвинения были развеяны, когда помощник госсекретаря Викторией Нуланд признала на слушаниях в Сенате, что США оказывали поддержку украинским биологическим лабораториям, чтобы помочь им выявлять и контролировать опасные патогенны. Это заявление было намеренно искажено сразу после слушаний Нуланд, утверждается в отчете Исследовательского института Брукингса.

"Тринадцать популярных ведущих политических подкастов в общей сложности в 30 эпизодах выдвинули ложную теорию о том, что Соединенные Штаты якобы финансировали исследования биологического оружия в украинских лабораториях, пояснили в команде Брукингса.

Скотт Радниц, доцент Вашингтонского университета, рассказал NPR, что политическая поляризация в США является благодатной почвой для российской пропаганды. Ультраправые круги стремятся ухватиться за любой материал, порочащий нынешнюю администрацию США. На этот раз речь идет об обвинениях в "секретных оружейных программах" правительства США в Украине и их сокрытии.

– Россия прекрасно знает, что некоторые ее истории хорошо усваиваются сторонниками Трампа и группой QAnon, сказал Радниц.

Хантер Байден по видеосвязи общался со сторонниками Демократической партии США в августе 2020 года.

Это объясняет, почему в дебаты об украинском "биооружии" оказался втянутым сын президента США Хантер Байден. Он входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma, когда его отец Джо Байден был вице-президентом США.

Клубок запутанный.

Согласно обвинениям, опубликованным в Daily Mail и New York Post, инвестиционная компания Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), связанная с Хантером Байденом, якобы вложила свои собственные деньги и организовала внешнее финансирование на миллионы долларов для калифорнийской биотехнологической компании Metabiota. Аналогичные обвинения на прошлой неделе выдвинул и командующий Силами обороны России генерал Кириллов.

По данным New York Post, компания Metabiota участвовала в проекте строительства лаборатории третьего уровня биобезопасности в Одессе в начале 2010-х годов, выступая субподрядчиком для связанной с Пентагоном компании Black & Veach. В частности, Россия пометила RSTP и Metabiota как часть «программ биологического оружия». Никаких обоснованных доказательств обвинений представлено не было.

Однако как таковой лабораторный проект в Одессе существовал. На своем сайте компания Black & Veach заявила, что ее целью была поддержка украинского правительства в обнаружении и борьбе с угрозами, связанными с биотерроризмом и распространением инфекционных заболеваний.

По данным Washington Post, Хантер Байден все же будто бы не принимал участия в принятии решения об инвестициях в RSTP, равно как и не имел никакого отношения к украинским лабораториям, финансируемым оборонным ведомством США. По данным газеты, связи Хантера Байдена с RSTP были разорваны в 2015 году.

Хантер Байден, у которого проблемы из-за кокаиновой зависимости, в настоящее время находится под следствием федеральных властей США по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Он отверг все обвинения в неправомерных действиях.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.