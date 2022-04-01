Комментарий: Заявленное Лавровым «этнически ориентированное био-оружие» превосходит даже воображение Менгеле – так кремлевская пропаганда выстроила новую нацистскую историю об Украине

Начатая Владимиром Путиным война сейчас оправдывается в российских СМИ историями о био-оружии, похожими на плохой научно-фантастический фильм, пишет Арья Паананен.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi.

Не только нацисты, наркоманы, предполагаемое ядерное оружие и грязные радиоактивные бомбы, которые якобы разрабатывает Украина, но и "этнически ориентированное биооружие", специально разработанное против русского народа.

Кремлевская пропагандистская машина придумала еще одну ужасающую историю о том, почему "специальную военную операцию" России против Украины нужно было начинать именно сейчас, пока не стало слишком поздно.

Держите свои шляпы, потому что вкратце история выглядит так:

Россия заявляет, что обнаружила в Украине сеть из десятков секретных американских лабораторий, где разрабатывали «этнически ориентированное биологическое оружие». Бактерии и вирусы могли быть распространены в России, в частности, перелетными птицами, летучими мышами, насекомыми, грызунами и рептилиями. Вдобавок ко всему, российские эксперты утверждают, что получили данные о том, что пандемия коронавируса, охватившая весь мир, пришла не из Китая, а из Украины.

Утверждения звучат как что-то из плохого научно-фантастического фильма, но прямо сейчас они распространяются как российскими государственными СМИ, так и прокремлевскими пропагандистскими сайтами.

Схема создания такая же, как и всегда была в масштабных российских пропагандистских историях.

За основу берется немного правды, добавляется куча лжи, а затем эта смесь проталкивается устами какого-либо высокопоставленного российского чиновника или политика. После этого единственным ограничением является воображение, а оно у послушных Кремлю СМИ, похоже, безграничное.

Первоначальный импульс истории с био-оружием дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявивший пару недель назад перед телекамерами следующее.

– Конечно, совершенно возмутительные факты того, чем Пентагон занимается в созданных на его деньги, на деньги США, биологических лабораториях, используя украинскую территорию, для того чтобы экспериментировать патогенами, которые впоследствии могут использоваться для создания биологического оружия, сказал Лавров.

По словам Лаврова, украинские лаборатории использовались в военных целях.

– Это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, сказал Лавров в видеозаписи, опубликованной Вести.ру.

На случай, если аллюзия Лаврова еще не достаточно поразила коллективное сознание россиян, российские пропагандистские СМИ, по данным Новой газеты, перекрутили дело так:

– Если коротко, Киев разрабатывал особое биологическое оружие, направленное исключительно против русских.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал первоначальный толчок истории с биологическим оружием.

По данным Министерства иностранных дел России, у них есть доказательства, что украинские лаборатории начали лихорадочно уничтожать как документы, так и различные биологические образцы в первый же день "специальной военной операции".

– От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, сообщила Коммерсанту официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, со своей стороны, сообщил, что в украинских лабораториях проводились коронавирусные эксперименты с летучими мышами. В конспирологических СМИ это объясняют следующим образом:

– Наше Министерство обороны указывает, что коронавирус, унёсший в мире уже пять миллионов жизней, вполне мог выйти из одной из украинских лабораторий, а не из Ухани. Есть данные о том, что американцы хотели использовать летучих мышей для распространения инфекции у границ России, работали с вирусом ковида.

Пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова заявила, что с началом российского вторжения в украинских лабораториях были уничтожены различные патогены.

Россиянам также рассказывают, что в Украине была лаборатория, изучающая миграционные маршруты птиц и таким образом Украина намеревалась нанести по России удар с «точностью баллистической ракеты». Для этого птиц якобы оснащали системой GPS-слежения, чтобы они знали с "минимальной погрешностью" точно то место, куда они всегда возвращаются гнездиться.

Прокремлевский пропагандистский сайт Life.ru сообщал, что птицы переносили бы в Россию болезнетворные бактерии, которые затем заражали бы россиян.

– Да, они летят в тысячи раз медленнее баллистических ракет. Но систем ПВО против них не придумано, продолжает раскручивать историю с перелетными птицами российская государственная служба новостей Вести.ру.

Теория заговора утверждает, что за украинские биолаборатории непосредственно отвечал нынешний президент США Джо Байден, который якобы поручил их организацию своему сыну Хантеру. В фоновом режиме также непременно должен был присутствовать крупный инвестор Джордж Сорос. Упоминание его имени всегда является одним из обязательных сюжетных ходов кремлевских писателей-пропагандистов.

Идея этнически ориентированного био-оружия также хорошо подходит для аллюзии, что украинцы – нацисты. Другими словами, прямыми духовными потомками Адольфа Гитлера и его помощника Йозефа Менгеле с их жестокими медицинскими экспериментами.

Бред кремлевской пропаганды иллюстрируется одним противоречием, которое ни Лавров, ни любой другой представитель российского государства, похоже, не рассматривали как какое-то изначальное препятствие для изложения этих историй.

Йозеф Менгеле проводил бесчеловечные опыты над узниками концлагеря.

Если предположить, что разработка "этнически ориентированного био-оружия" вообще была бы возможна в будущем человечества, то по своей дьявольской природе это превзошло бы даже воображение Менгеле.

Но как, черт возьми, американцы представляли себе, что им удастся отделить "украинцев, которых они поддерживают", от "ненавистных им русских”? Ведь даже президент России Владимир Путин заявил о своей любви к украинцам именно на том самом основании, что, по мнению Путина, украинцы и русские – это один и тот же народ.

Но ничего страшного, кремлевская пропагандистская машина, похоже, нашла решение и этому противоречию. Доля правды в этой истории в том, что в Украине доказуемо проводились исследования генетического кода украинцев и русских.

– Созданное в Украине биологическое оружие должно было избирательно действовать на конкретные этносы, для этого там отбирались биологические жидкости славян. Оно на славян было рассчитано. Велась подготовка к полному уничтожению славянских народов, цитирует Новая газета последние пропагандистские утверждения, состряпанные для русских.

Теперь мы явно подходим к самой сути истории. Это объясняет, почему Россия буквально была вынуждена идти и "освобождать" Украину от американских биолабораторий, хотя сами украинцы не понимают, что они должны быть благодарны за это. Помимо украинцев и русских, будут спасены также и белорусы, третий славянский народ, столь любимый Путиным.

На фоне всей этой непонятной чепухи стоит помнить об одном.

Россия сама убила и пыталась убить многих противников Путина с помощью различных токсинов, разработанных для ведения химической войны.

Самый известный из пострадавших – лидер оппозиции Алексей Навальный, который чудом выжил после отравления "Новичком". Совсем недавно российский режим продлил его тюремный срок на девять лет по сфабрикованным обвинениям в мошенничестве.