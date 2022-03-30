News in Russian

ФСБ может получить доступ к личным данным клиентов такси в режиме реального времени – Yandex: Финляндии не касается

Согласно законопроекту, российские такси в будущем должны будут предоставлять службе безопасности ФСБ возможность удаленно отслеживать данные о клиентах такси в режиме реального времени.

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Деловая газета РБК сообщает, что ей удалось получить текст законопроекта, предусматривающего автоматический доступ ФСБ к данным клиентов таксопарков и служб такси в России.

Согласно законопроекту таксомоторные компании должны будут согласиться на создание системы, которая позволит ФСБ иметь "автоматизированный удаленный доступ" к данным клиентов такси. ФСБ мог бы иметь доступ к данным, касающимся передачи, обработки и хранения заказов такси.

По данным РБК, законопроект подготовлен несколькими российскими министерствами и скорее всего будет рассмотрен Думой в ближайшее время.

Российские таксомоторные компании уже выразили публично озабоченность, что новая технология, которую может повлечь за собой закон, может оказаться дорогостоящей для предпринимателей. Экономическая ситуация в России и без того ужесточается из-за «спецоперации» в Украине и связанных с нею санкций.

По мнению делового журнала Forbes, в законопроекте не содержится никаких обоснований, зачем ФСБ нужен доступ к данным клиентов и какие именно данные должны ему передаваться в режиме реального времени.

И РБК, и Forbes сообщают, что такси Yandex в России не хочет комментировать новый законопроект.

Сейчас в России люди широко используют при заказе такси различные приложения для смартфонов, которые автоматически взимают плату с клиентов, используя предварительно введенную информацию о кредитной карте.

Уже ранее в обществе высказывались различные сомнения в плане того, какой объем данных российских таксомоторных компаний на самом деле используется российскими спецслужбами, где хранятся данные и как долго.

Таксомоторная фирма, связанная с Yandex, также работает в Финляндии под названием Yango. Согласно официальному заявлению Yandex, планируемый в России закон никак не повлияет на деятельность компании в Финляндии.

– Законопроект касается только Российской Федерации и не распространяется на другие страны, где работают наши сервисы, включая Финляндию. Приложением Yango в Финляндии управляет зарегистрированная в Нидерландах и работающая в Европейском Союзе компания «Yandex. Taxi B.V». Мы полностью соблюдаем правила ЕС и GDPR, а также местное законодательство, сообщил Yandex газете IS.

Если ФСБ получит возможность отслеживать движение такси в режиме реального времени, это еще больше может осложнить жизнь и без того преследуемых в России граждан и оппозиционных активистов .

Есть также риск, что значительно очищенная культура такси в России снова станет работать «втемную». Далеко не все захотят заказывать такси по своим личным данным, а постараются взять "теневое такси", чтобы избежать слежки ФСБ.

Новый закон о такси сам по себе напрямую никак не связан с продолжающейся в Украине войной, но косвенно связан с продолжающимся ужесточением общественного контроля в России.

Статья обновлена 29 марта 2022 г. в 19:00: Добавлен комментарий Yandex, относящийся к Финляндии и Европе.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen.