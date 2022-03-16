News in Russian

От редакции: Дебаты о Нато перевернулись с ног на голову – доказывать теперь надо противникам членства

Поддержка Нато среди населения Финляндии настолько возросла, что бремя доказательств перешло от сторонников членства к его противникам.

Во вторник президент Саули Ниинистё встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном в Лондоне на встрече лидеров государств, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force).

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Преступное вторжение России в Украину и полная непредсказуемость России менее чем за три недели перевернули поддержку Нато с ног на голову. Членство в Нато поддерживается явным большинством.

В последнем опросе Yle 62% финнов высказались за вступление Финляндии в Нато и только 16% – против.

И вся дискуссия о Нато изменилась одновременно. Бремя доказывания перешло от сторонников Нато к его противникам. Теперь противники членства должны обосновать, почему не следует подавать заявку на членство.

В интервью газете Helsingin Sanomat (HS 15 от марта) бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт метко описал ситуацию, сказав, что возврата к прошлому нет, независимо от того, подана ли заявка на вступление в Нато или нет.

Комментарий Бильдта касается как Финляндии, так и Швеции, от которых требуется принятие новых мер. Как подача, так и отказ от членства требуют обдумывания последствий принятого решения.

Общее предположение заключается в том, что Финляндия уже на пути Нато, но внешнеполитическое руководство пока не хочет, а возможно, и не осмеливается сказать об этом вслух. Есть также вопросы о том, просили ли Соединенные Штаты, чтобы Финляндия проявляла сдержанность, когда идет война.

Самые приверженные сторонники Нато ожидают, что членство в Нато должно быть ускорено. Но заявка – это не послание в бутылке, брошенное с необитаемого острова в море в ожидании, когда спаситель прибудет.

В апреле правительство представит в парламент отчет, одной из частей которого будет членство в Нато. Это позволит создать национальный парламентский консенсус относительно направления, в котором следует двигаться. Даже в Левом союзе сторонников Нато сейчас больше, чем противников.

После доклада правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности, возглавляемый президентом республики Саули Ниинистё, подготовит предложение правительства о возможной заявке на членство. Парламент обсудит его, и решение должно быть утверждено президентом в соответствии с конституцией. Ниинистё подчеркнул, что Финляндия будет принимать решения в области политики безопасности "не медленно, а тщательно".

При этом Финляндия скорее всего узнает заранее через дипломатию, как будет воспринята заявка 30 странами-членами Нато. Все они должны будут ратифицировать членство Финляндии в своих парламентах. Между этим может быть много поворотов, например, национальные выборы.

Когда министр иностранных дел Пекка Хаависто (зеленые) посетил Турцию на прошлой неделе, этот вопрос, возможно, обсуждался. Именно Турция считается проблемной страной Нато. Президент Ниинистё, в свою очередь, в начале этой недели находился в Лондоне на встрече глав государств возглавляемой Великобританией группы оборонного сотрудничества JEF (Joint Expeditionary Force). Двери Нато открыты –таково было послание.

Но к лету внешнеполитическое руководство Финляндии уже должно иметь что-то конкретное, что можно предложить своим гражданам. Следующий саммит Нато пройдет в Мадриде в конце июня.

Это может стать одной из точек отсчета, с которой может начать раскручиваться часто упоминаемый "процесс" политики безопасности.

Перевод статьи на русский - Элиза Иивонен, проверка перевода - Арья Паананен. Artikkelin käännös venäjäksi Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.