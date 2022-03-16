News in Russian

Комментарий: Холод по спине – что думают о Финляндии «новые крутые парни» Путина

Кого сегодня слушает президент Владимир Путин? Никто не знает ответа, но в свете последних новостей стоит вспомнить имена Андрея Турчака и Владимира Мединского.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi.

Название рубрики ”Näin Venäjällä” на русском языке "Так в России". Автор – спецкор Ilta-Sanomat в России Арья Паананен.

Президент Владимир Путин так много удивил мир своей агрессией в Украине, что наименее удивительным из этих удивлений кажется появление в новостях довольно странных «маргинальных фигур».

По крайней мере, для рядового финского потребителя новостей имена 46-летнего Андрея Турчака и 51-летнего Владимира Мединского мало что значат. Многие эксперты также рассматривали их как просто мужчин в цепочке, которым не стоит придавать слишком большого значения.

Может быть, так оно и есть. Только Путин знает.

Но есть также вероятность того, что Турчак и Мединский сейчас являются теми, к кому Путин по какой-то причине прислушивается при принятии военных решений – и для кого Путин, возможно, запланировал нечто еще большее.

Андрей Турчак предложил национализировать иностранные компании, покидающие Россию.

Турчак попал в новости, когда предложил национализировать иностранные компании, покидающие Россию, т.е. передать производственные мощности в собственность государства. Он перечислил три финские компании: Valio, Fazer и Paulig.

Эта свежая идея рассматривалась в Финляндии в основном как угроза. Однако прошло всего три дня и Путин уже поддержал это предложение.

– Нужно …. вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет, изложил Путин идею национализации на официальном сайте Единой России.

Но кто такой Андрей Турчак? Короткий – и, возможно, самый показательный – ответ будет таков: он сын 76-летнего Анатолия Турчака, товарища Путина по дзюдо. Кроме того, сын также сам дзюдоист и стал тренером в детской школе дзюдо олимпийского резерва России в возрасте всего 16 лет.

” Карьера Турчака-сына была стремительной.

Турчак-отец руководит стратегической военно-промышленной компанией "Ленинец" в Санкт-Петербурге, которая производит радиоэлектронику , связанную со шпионажем и авиацией. Всего лишь в 20 лет Турчак-сын стал небольшим начальником в компании отца, а к 28 годам его назначили заместителем генерального директора "Ленинца".

В политике карьера Турчака-сына также была стремительной.

В 2005 году Турчак основал одно из отделений так называемой путинской молодежи — «Молодую гвардию Единой России». В возрасте 33 лет он стал самым молодым губернатором России в Псковской области, где находится 76-я воздушно-десантная дивизия, база знаменитых "зеленых человечков". Сегодня Турчак является заместителем спикера верхней палаты парламента и секретарем партии "Единая Россия".

Турчак известен не только своими резкими речами, но и "хулиганскими"повадками. В последние годы в России возникли подозрения, что Турчак мог отдать приказ об избиении журналиста Олега Кашина, поскольку был обижен его публичной критикой.

После того как Путин признал независимость от Украины марионеточных Донецкой и Луганской республик, первый официальный визит в новые "независимые народные республики" из России совершил не кто иной, как Турчак-сын.

Владимир Мединский возглавляет Российский военно-исторический союз, который также сделал множество ложных и раздутых утверждений о финской Зимней войне и о Войне-продолжении.

Мединский, в свою очередь, попал в заголовки газет, когда Путин назначил его главным переговорщиком в переговорах о прекращении огня с Украиной.

Это назначение вызвало удивление, поскольку, будучи бывшим министром культуры и подозреваемым в подделке своих докторских диссертаций, Мединский не ассоциировался ни с дипломатией, ни с войной. Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков без устали хвалил его.

– Мединский имеет определенные деловые качества... Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента, сказал Песков.

” Сейчас мы уже находимся в ситуации, когда "неправильные" интерпретации истории могут привести к уголовным приговорам, а "правильные" интерпретации оправдывают войну.

Мединский возглавляет Российское военно-историческое общество, которое было создано по указанию Путина и помогает Кремлю навести порядок в своей истории. Сейчас мы уже находимся в ситуации, когда "неправильные" интерпретации истории могут привести к уголовным приговорам, а "правильные" интерпретации оправдывают войну.

Одним из ключевых обоснований Путина войны в Украине было желание остановить "геноцид" и разоружить "нацистов".

Звучит абсурдно, но именно на таких словах русский военно-исторический клуб построил лживую историю о Финляндии. Среди основных утверждений – то, что Финляндия казнила советских солдат в Карелии в массовых могилах в Сандармохе, совершала геноцид против гражданского населения и содержала концентрационные лагеря, которые были даже еще хуже немецких нацистских лагерей.

После судьбы Украины эти обвинения также становятся более очевидной частью общей картины. Они заранее подготавливали почву на случай, если однажды Путин решит поднять это всей мощью своей пропагандистской машины.

Artikkelin käännös venäjäksi Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.