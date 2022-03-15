News in Russian

Жемчужина Черного моря покрыта белыми мешками с песком. Город отважных людей готовится к худшему.

Угроза Одессе исходит не только с моря, но и с суши и воздуха.

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Редактор Ilta-Sanomat Йоуко Йуонала и фотограф Алекси Ялава посетили Одессу, Украина.

Весна уже давно ждала своего прихода. Прохладный ветерок рвет кожу, как нож, когда вы прогуливаетесь по просторным и красивым улицам Одессы. Обычно в это время года столбик термометра на Черноморском побережье уже достигает 15-17 градусов по Цельсию.

Но холод и ветер этой весной разрушения не мешают одесситам в марте 2022 года, в год разрушения Европы! Пусть зима продолжается! Пусть падает снег!

– Сейчас многое зависит от погоды... Холодная зима в марте совсем не похожа на обычную, говорит IS в центре Одессы Инга Кординовская, основательница центра помощи, быстро созданного с помощью Украинского Красного Креста.

– Когда началась война, кто-то чудесным образом щелкнул выключателем на блендере и включил обороты снова на зиму. Это фантастика, потому что зимой морская вода очень холодная, а море штормит. Русские не смогут напасть на нас с моря, говорит Кординовская.

Инга Кординовская создала экстренный Центр помощи с помощью Украинского Красного Креста

Угроза высадки десанта на одесское побережье или в окраинах города является реальной. Российские военные корабли и десантные суда перемещаются в морской акватории. Один большой десантный корабль может вмещать сотни морских пехотинцев и их бронетехнику.

– Мы каждый день молимся, о том, чтобы плохая погода была как можно дольше. Боже милостивый, пусть холод продолжается. Нам это необходимо, говорит Кординовская.

Пока что война еще не охватила третий по величине город Украины с населением более миллиона в нормальной жизни. По мере того, как война бушует и приближается, многие люди уехали из Одессы за границу. Сколько их, официальной статистики нет.

” Все ждут русских, все знают, что делать, и все знают, что будет дальше. У них нет надежды на успех.

Те, кто остался в городе, вместе защищают свою Одессу. О них заботятся.

Быстро созданный Кординовской и его товарищами Центр экстренной помощи собирает и распределяет гуманитарную помощь для региональных сил обороны, вооруженных сил и многих нуждающихся, в том числе для бездомных.

Горожане хотят вместе защищать Одессу. На входе в Центр помощи развевается украинский флаг.

Центр помощи окружен мешками с песком. Потребности в воде и еде распределяются из Центра.

Максим и Алексей Волошин работают волонтерами в Центре помощи.

– Еда, одежда, лекарства – все, что может понадобиться людям чтобы оставаться в форме в течение длительного времени. В основном это невоенные вещи - предметы первой необходимости, рассказывает IS волонтер Алексей Волошин. Он бывший моряк, у которого война отобрала работу.

– Этот центр был создан вскоре после вторжения русских. Я здесь уже полторы недели. Каждый делает то, что может, говорит Волошин.

Центр помощи создан в помещении китайского ресторана.

Захват Одессы стал бы важной стратегической целью для России. Это позволило бы россиянам продвинуться до границ Румынии, Молдовы и Приднестровья и отрезать от Украины все западное черноморское побережье Крыма.

Угроза Одессе исходит не только с моря, но и с суши и воздуха.

В последние дни военный сапог российской армии сильнее всего ударил по Николаеву, который подвергался беспощадному обстрелу. Город Херсон был захвачен русскими.

– К счастью, сейчас тихо. Однако почти каждый день и ночь мы слышим звуки сирен тревоги, а артиллерийский обстрел доносится из-за города.

В родном квартале Волошина есть станции ПВО. Некоторые жители боятся воздушных налетов, но он не боится.

– Когда я слышу, как работает ПВО, это только подбадривает меня, потому что я знаю, что там защищают нас наши же ребята. Многие мои друзья служат в территориальных силах обороны, ПВО или полиции. Я делаю то, что могу, и я работаю здесь.

Волонтеры упаковывают еду и предметы гигиены для раздачи.

Волошин верит в украинское правительство, военных и народ остается высокой.

– Последние два месяца, по сути, последние восемь лет, были очень сложными в эмоциональном плане для Украины. Для меня тоже, из-за постоянного напряжения. Мы не знали, что делать, размышляет Волошин.

– Но теперь, после утра 24 февраля, все вдруг поняли свою задачу. Маски сняты, и у жизни появилась четкая цель. В течение нескольких дней люди организовались совершенно самостоятельно, без вмешательства правительства. Этот волонтерский центр также был создан в течение нескольких дней, говорит Волошин.

Он говорит в большом зале ресторана, вход и вестибюль которого защищены мешками с песком.

” Украинцы заботятся друг о друге, и вместе они поддерживают вооруженные силы и правительство. У каждого своя работа.

– Украинцы заботятся друг о друге, и вместе они поддерживают вооруженные силы и правительство. У каждого своя работа. Такая атмосфера царит сегодня повсюду. Кроме того, я не верю, что русские смогут даже близко подойти к городу.

По словам Волошина, Одесса потратила на подготовку к обороне больше времени, чем Киев, Харьков или Чернигов.

– Только сумасшедший попытается сюда прийти. Все ждут русских, все знают, что делать, и все знают, что будет дальше. У них нет надежды на успех. Я абсолютно уверен, что когда санкции Запада начнут давить на российское правительство и народ, эта война закончится.

Одесса подготовилась к нападению, построив, в том числе, различные баррикады.

На баррикадах – предупреждающий знак с черепом.

Одесса сейчас собирает припасы, чтобы помочь жителям города пережить возможное нападение

А что если Одессу постигнет участь уничтоженного Мариуполя? Это было бы шокирующей катастрофой для великолепного города с миллионным населением. Но и к этому мы должны быть готовы.

Инга Кординовская не верит, что прекрасная история Одессы, ее памятники и глубокие связи с Россией могут остановить Путина.

– Как сейчас видите, для этой армии нет ничего святого. Она убивает женщин и детей. Она не соблюдает договоренности и нарушает все свои обязательства, - говорит Кординовская.

За всем этим стоит Путин.

– мы понимаем сейчас, что речь идет о мужчине, который чувствует себя таким слабым и хочет разрушениями показать свою силу.

А что говорят защитники Украины?

IS удалось посетить штаб добровольной национальной оборонной организации РГБ в Одессе. На его неофициальном флаге изображены свирепый череп и скрещенные кости, два пистолета и текст: Справедливость и милосердие. Название организации в вольном переводе на финский язык означает организацию общественной безопасности.

Название RGB означает – организация общественной безопасности.

Квартира окнами во двор и подвал РГБ заполнены военной техникой, продовольствием и средствами связи. Мужчины и женщины снуют туда-сюда, работая и тренируясь. Некоторые заходят изредка, чтобы перекусить на скромной кухне. Во дворе несколько подростков и молодая женщина тренируются в передвижении с оружием и стрельбе.

IS встречает хорошо говорящий по-английски человек, его зовут Роман. Одетый в английский камуфляжный костюм, Роман в прошлой жизни был юристом-стажером в юридической фирме. Он недавно окончил университет, ему 23 года. Впереди могла бы быть успешная жизнь.

Фото члена RGB Романа и Инны Сан, сделанное в Одессе в субботу.

Роман выделяет еще две угрозы для Одессы: операция по высадке российского десанта и вступление в войну пророссийского Приднестровья. В Приднестровье находится около 1 500 российских солдат.

– Здесь может атаковать русский десант. А также приднестровцы из Молдовы. Впрочем, там нет большой армии, поэтому мы их не боимся, говорит Роман.

Роман считает, что оборона Одессы хорошо подготовлена, но нет более «длинной руки».

Роману не нужны европейские добровольцы на войне, помощь техникой да. ”Это наша война, и ее должны вести украинцы. С европейскими деньгами или оружием, но украинскими силами.”

Волонтерская организация национальной обороны РГБ отрабатывает боевые навыки.

– Европа могла бы сделать больше. Она могла бы закрыть небо над Украиной и поставлять более современное оружие. У нас есть старые автоматы АК-74, такие же, как у русских. Современного оружия не хватает.

Роману для войны не нужны европейские добровольцы.

– Не приезжайте сюда из Польши, Германии или Франции, чтобы умереть. Война идет между Украиной и Россией. Это наша война, и ее должны вести украинцы. С европейскими деньгами или оружием, но украинскими силами.

Роман также слышал о финских добровольцах.

– Я благодарю этих людей. Они могут быть полезны, но не на передовой. Украинцы должны быть главной силой обороны.