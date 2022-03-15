News in Russian

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi.
Весна уже давно ждала своего прихода. Прохладный ветерок рвет кожу, как нож, когда вы прогуливаетесь по просторным и красивым улицам Одессы. Обычно в это время года столбик термометра на Черноморском побережье уже достигает 15-17 градусов по Цельсию.
Но холод и ветер этой весной разрушения не мешают одесситам в марте 2022 года, в год разрушения Европы! Пусть зима продолжается! Пусть падает снег!
– Сейчас многое зависит от погоды... Холодная зима в марте совсем не похожа на обычную, говорит IS в центре Одессы Инга Кординовская, основательница центра помощи, быстро созданного с помощью Украинского Красного Креста.
– Когда началась война, кто-то чудесным образом щелкнул выключателем на блендере и включил обороты снова на зиму. Это фантастика, потому что зимой морская вода очень холодная, а море штормит. Русские не смогут напасть на нас с моря, говорит Кординовская.
Угроза высадки десанта на одесское побережье или в окраинах города является реальной. Российские военные корабли и десантные суда перемещаются в морской акватории. Один большой десантный корабль может вмещать сотни морских пехотинцев и их бронетехнику.
– Мы каждый день молимся, о том, чтобы плохая погода была как можно дольше. Боже милостивый, пусть холод продолжается. Нам это необходимо, говорит Кординовская.
Пока что война еще не охватила третий по величине город Украины с населением более миллиона в нормальной жизни. По мере того, как война бушует и приближается, многие люди уехали из Одессы за границу. Сколько их, официальной статистики нет.
”Все ждут русских, все знают, что делать, и все знают, что будет дальше. У них нет надежды на успех.
Те, кто остался в городе, вместе защищают свою Одессу. О них заботятся.
Быстро созданный Кординовской и его товарищами Центр экстренной помощи собирает и распределяет гуманитарную помощь для региональных сил обороны, вооруженных сил и многих нуждающихся, в том числе для бездомных.
– Еда, одежда, лекарства – все, что может понадобиться людям чтобы оставаться в форме в течение длительного времени. В основном это невоенные вещи - предметы первой необходимости, рассказывает IS волонтер Алексей Волошин. Он бывший моряк, у которого война отобрала работу.
– Этот центр был создан вскоре после вторжения русских. Я здесь уже полторы недели. Каждый делает то, что может, говорит Волошин.
Захват Одессы стал бы важной стратегической целью для России. Это позволило бы россиянам продвинуться до границ Румынии, Молдовы и Приднестровья и отрезать от Украины все западное черноморское побережье Крыма.
Угроза Одессе исходит не только с моря, но и с суши и воздуха.
В последние дни военный сапог российской армии сильнее всего ударил по Николаеву, который подвергался беспощадному обстрелу. Город Херсон был захвачен русскими.
– К счастью, сейчас тихо. Однако почти каждый день и ночь мы слышим звуки сирен тревоги, а артиллерийский обстрел доносится из-за города.
В родном квартале Волошина есть станции ПВО. Некоторые жители боятся воздушных налетов, но он не боится.
– Когда я слышу, как работает ПВО, это только подбадривает меня, потому что я знаю, что там защищают нас наши же ребята. Многие мои друзья служат в территориальных силах обороны, ПВО или полиции. Я делаю то, что могу, и я работаю здесь.
Волошин верит в украинское правительство, военных и народ остается высокой.
– Последние два месяца, по сути, последние восемь лет, были очень сложными в эмоциональном плане для Украины. Для меня тоже, из-за постоянного напряжения. Мы не знали, что делать, размышляет Волошин.
– Но теперь, после утра 24 февраля, все вдруг поняли свою задачу. Маски сняты, и у жизни появилась четкая цель. В течение нескольких дней люди организовались совершенно самостоятельно, без вмешательства правительства. Этот волонтерский центр также был создан в течение нескольких дней, говорит Волошин.
Он говорит в большом зале ресторана, вход и вестибюль которого защищены мешками с песком.
”Украинцы заботятся друг о друге, и вместе они поддерживают вооруженные силы и правительство. У каждого своя работа.
– Украинцы заботятся друг о друге, и вместе они поддерживают вооруженные силы и правительство. У каждого своя работа. Такая атмосфера царит сегодня повсюду. Кроме того, я не верю, что русские смогут даже близко подойти к городу.
По словам Волошина, Одесса потратила на подготовку к обороне больше времени, чем Киев, Харьков или Чернигов.
– Только сумасшедший попытается сюда прийти. Все ждут русских, все знают, что делать, и все знают, что будет дальше. У них нет надежды на успех. Я абсолютно уверен, что когда санкции Запада начнут давить на российское правительство и народ, эта война закончится.
А что если Одессу постигнет участь уничтоженного Мариуполя? Это было бы шокирующей катастрофой для великолепного города с миллионным населением. Но и к этому мы должны быть готовы.
Инга Кординовская не верит, что прекрасная история Одессы, ее памятники и глубокие связи с Россией могут остановить Путина.
– Как сейчас видите, для этой армии нет ничего святого. Она убивает женщин и детей. Она не соблюдает договоренности и нарушает все свои обязательства, - говорит Кординовская.
За всем этим стоит Путин.
– мы понимаем сейчас, что речь идет о мужчине, который чувствует себя таким слабым и хочет разрушениями показать свою силу.
А что говорят защитники Украины?
IS удалось посетить штаб добровольной национальной оборонной организации РГБ в Одессе. На его неофициальном флаге изображены свирепый череп и скрещенные кости, два пистолета и текст: Справедливость и милосердие. Название организации в вольном переводе на финский язык означает организацию общественной безопасности.
Квартира окнами во двор и подвал РГБ заполнены военной техникой, продовольствием и средствами связи. Мужчины и женщины снуют туда-сюда, работая и тренируясь. Некоторые заходят изредка, чтобы перекусить на скромной кухне. Во дворе несколько подростков и молодая женщина тренируются в передвижении с оружием и стрельбе.
IS встречает хорошо говорящий по-английски человек, его зовут Роман. Одетый в английский камуфляжный костюм, Роман в прошлой жизни был юристом-стажером в юридической фирме. Он недавно окончил университет, ему 23 года. Впереди могла бы быть успешная жизнь.
Роман выделяет еще две угрозы для Одессы: операция по высадке российского десанта и вступление в войну пророссийского Приднестровья. В Приднестровье находится около 1 500 российских солдат.
– Здесь может атаковать русский десант. А также приднестровцы из Молдовы. Впрочем, там нет большой армии, поэтому мы их не боимся, говорит Роман.
Роман считает, что оборона Одессы хорошо подготовлена, но нет более «длинной руки».
– Европа могла бы сделать больше. Она могла бы закрыть небо над Украиной и поставлять более современное оружие. У нас есть старые автоматы АК-74, такие же, как у русских. Современного оружия не хватает.
Роману для войны не нужны европейские добровольцы.
– Не приезжайте сюда из Польши, Германии или Франции, чтобы умереть. Война идет между Украиной и Россией. Это наша война, и ее должны вести украинцы. С европейскими деньгами или оружием, но украинскими силами.
Роман также слышал о финских добровольцах.
– Я благодарю этих людей. Они могут быть полезны, но не на передовой. Украинцы должны быть главной силой обороны.