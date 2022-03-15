News in Russian

Президент России Владимир Путин поклялся, что ни один непрофессиональный солдат не был и не будет отправлен в Украину. В среду на прошлой неделе Кремль был вынужден изменить свою версию.

По словам Пескова, Путин перед началом «спецоперации в Украине» распорядился, чтобы призывники ни при каких обстоятельствах не направлялись в бой.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi.

Lue tästä sama, 9.3.2022 julkaistu artikkeli suomeksi.

Президент Вдалимир Путин приказал российской военной прокуратуре выяснить, кто несет ответственность за отправку рядовых призывников воевать в Украину.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в среду агентству Риа Новости, что обнаружение российских призывников в Украине стало неожиданностью также для самого Путина.

По словам Пескова, Путин перед началом «спецоперации в Украине» специально распорядился, чтобы призывники ни при каких обстоятельствах не направлялись в бой.

– Президент Путин был проинформирован о том, что его распоряжение было выполнено, повторил Песков, сообщают Известия.

По словам Пескова, сейчас Путин издал новый приказ о том, что виновные в нарушении его приказов должны быть найдены и наказаны.

Не далее как во вторник 8 марта, выступая с речью по случаю Международного женского дня, Путин клялся, что непрофессиональные и контрактники не направлялись и не будут направляться в спецоперацию в Украине.

– Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные., - сказал Путин во вторник.

Российское общество все еще глубоко травмировано первой чеченской войной 1994-96 годов, когда молодые и неопытные призывники были отправлены почти на верную смерть в российскую республику Чечня.

Оккупация Крыма и его аннексия Россией, в свою очередь, получила большое одобрение российского народа весной 2014 года именно потому, что она была осуществлена высококвалифицированными спецподразделениями практически без боевых действий.

Министерство обороны Украины уже давно публикует фотографии пленных российских солдат и диверсантов.

В среду официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков был вынужден признать, что в Украине "к сожалению, были обнаружены некоторые призывники ".

Министерство обороны Украины уже давно публикует фотографии пленных российских солдат, среди которых есть на удивление молодые люди.

Один из пленных российских солдат сказал, что его зовут Дамур Мустафаев, и на допросах сказал, что он призывник. Он также утверждал , что его "обманом" отправили воевать в Украину вместе с его сослуживцами, сообщает сайт Telegraf.by.

После этого новостной сайт Meduza нашел отца Мустафаева для интервью, и он подтвердил, что его сын был призывником.

Представитель министерства обороны России Конашенков заявил в среду, что украинская "националистическая диверсионная группа" недавно захватила российских солдат, среди которых было выявлено несколько призывников.

По словам Конашенкова, Россия сейчас прилагает все усилия для освобождения пленных солдат и репатриации призывников, ошибочно отправленных в Украину.

– Практически все такие военнослужащие уже репатриированы на территорию России, утверждает Конашенков, по сообщению Коммерсантъ.

Artikkelin käännös venäjäksi Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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