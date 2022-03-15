News in Russian

Россия больше не скрывает своих погибших в Украине солдат – ”Никто не знал, что так близко всё подойдёт”

Со всей России начали поступать новости о похоронах молодых солдат, погибших в Украине. Гохороны прошли публично и с воинскими почестями.

Павел Позанен (слева) и Дмитрий Федосеев – первые признанные погибшие в Украине солдаты из Ленинградской области, о чьей гибели публично сообщалось на официальных интернет-страницах

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В Светогорске, в бывшем финском Энсо, сразу за восточной границей, был недавно похоронен с геройскими почестями Дмитрий Федосеев, 21 год. Он родом из бывшего финского города Йяяски, ныне Лесогорский.

По данным российских СМИ, Федосеев – первый солдат именно из Ленинградской области, погибший и похороненный в ходе "спецоперации в Украине".

Однако вскоре после похорон Федосеева губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко был вынужден передать соболезнования семье другого военнослужащего.

Павел Позанен, 20 лет, уроженец деревни Киккери к югу от Гатчины – или Кикерино по-русски – также погиб в самом начале «военной операции» в Украине. Его похороны назначены на пятницу 11 марта.

По всей России уже есть множество местных новостей о похоронах солдат, погибших в Украине. Поэтому представляется, что Россия сейчас не пытается скрыть гибель солдат, по крайней мере, не систематически. Были проведены публичные похороны, и местным СМИ было разрешено освещать эти похороны.

” Бойцов российского спецназа до сих пор хоронили тайно, и даже предпринимались попытки предотвратить посещение их могил в дальнейшем.

По данным Комсомольской правды, Дмитрий Федосеев окончил ПТУ по специальности сварщик. Близкие знали его как доброго и жизнерадостного человека.

– Парень был добрый, отзывчивый. Он был открыт душой, говорит его мать, Любовь Федосеева, в интервью газете, рассказывая, как еще в школе ее сын защищал девочек от издевательств.

Администрация Светлогорска опубликовала это фото Дмитрия Федосеевича.

В 19 лет Федосеева призвали на военную службу, что, по словам матери, явно пошло на пользу ее сыну. Он повзрослел и сосредоточился на службе. После окончания военной службы он решил остаться в армии контрактником.

Местом службы был бронетанковый корпус в непосредственной близости от украинской границы, под Ростовом на Дону. Его отправка в Украину стала полной неожиданностью для его семьи и друзей. Сам он не успел перед смертью связаться с семьей.

– Ни писем, ни сообщений перед трагедией от Димы не было. Когда последний раз общались, даже мысли такой не было. Может, он и сам не знал о переводе (в Украину)", - размышляет она в интервью "Комсомольской правде".

(На видео ниже - новости о похоронах Дмитрия Федосеева, начиная с отметки 01.35.)

Федосеев умер в Украине в понедельник 28 февраля. Матери не сообщили о событиях, приведших к смерти ее сына.

Похороны Федосеева состоялись в Светогорске в местном Доме культуры. На похоронах присутствовал военный духовой оркестр, и была выпущена очередь из автоматов в его честь. Местный журнал "Вуокса" даже опубликовал специальный выпуск в память о его гибели.

В соболезновании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что Федосеев "погиб, защищая будущее своей страны". Семья Федосеева должна получить из государственной казны единовременную выплату в размере более 7,5 миллионов рублей, кроме того, семье обещают ежемесячное пособие.

По данным новостного сайта 47news, Федосеева похоронили в военной форме. В надгробной речи подчеркивались его героизм и воинский долг. Когда настала очередь местной молодежи прощаться, одна девушка выразила свои чувства так:

– Никто не знал, что так близко всё подойдёт.

Павла Позанена хоронили в пятницу 11.3. Фото опубликовано на официальном сайте правления Кикерино.

Павел Позанен из ингерманландского села Киккери Ленинградской области похоронен в пятницу, 11 марта.

Губернатор Дрозденко заранее выразил соболезнования семье, назвав Позанена погибшим, "защищая Родину, мир, всех нас и все, что нам дорого", сообщает 47 канал.

Позанен окончил профессионально-техническое училище по специальности техник-механизатор. В армии он стал механиком.

О событиях, приведших к смерти Позанена, сообщается лишь, что он погиб "при исполнении воинского долга во время специальной военной операции под Харьковом в Украине".

Как сообщает 47news, отец Павла, Вадим, в настоящее время восстанавливается после кровоизлияния в мозг, поэтому родственники поначалу несколько дней не сообщали ему о смерти сына. Однако вскоре новость начала распространяться по поселку, поскольку фамилия Позанен настолько необычна и легко узнаваема в России.

Павел Позанен, по словам его отца, был больше практиком, учеба ему не очень давалась. Ему нравился футбол, а он так нравился местным девушкам, что отец даже грозился сам выбрать будущую невесту своему сыну.

– Он жениться не планировал. Я ему так говорил: "Пашка, невесту я тебе лично выбирать буду". А он соглашался, но добавлял: "Тебе за меня стыдно не будет".

Позанен прошел военную службу, но вскоре был призван контрактником и согласился. По словам отца, сын был добродушным, даже черезчур, например, когда он подрался и в суде простил своего обидчика, согласившись на процедуру примирения.

Последнее сообщение от Павла пришло в январе его старшему брату Максиму, сообщает 47news.

– У меня всё хорошо, не переживай. Макс, я там, где быть должен.

” Перед войной Россия также обновила свои инструкции по устройству аварийных массовых захоронений.

До начала военной операции в Украине были оценки, что Россия, вероятно, попытается скрыть потери, например, запретив освещение похорон в новостях, как это было с началом скрытых боевых действий на востоке Украины с весны 2014 года.

Бойцов российского спецназа до сих пор хоронили тайно, и даже предпринимались попытки предотвратить посещение их могил в дальнейшем.

Однако теперь для такого сокрытия уже нет основания, как в случае с войной на востоке Украины, поскольку Россия теперь официально участвует в "спецоперации в Украине". Единственная проблема для президента Владимира Путина может возникнуть, если число погибших возрастет настолько, что это начнет оказывать влияние на российское общественное мнение.

Сообщалось также, что в Украину были доставлены мобильные крематории вместе с российскими силами вторжения, поэтому тела могут быть кремированы уже на месте. Перед войной Россия также обновила свои инструкции по устройству аварийных массовых захоронений.

Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.