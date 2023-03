Aseen kanssa yökerhossa heiluneelle NBA-tähdelle kahdeksan ottelun pelikielto

NBA:n seuratuimpiin pelaajiin kuuluva Ja Morant on saanut liigalta kahdeksan ottelun pelikiellon.

NBA-koripalloliigan kärkijoukkueisiin lukeutuvan Memphis Grizzliesin ykköstähti ja liigan seuratuimpiin pelaajiin kuuluva Ja Morant on saanut liigalta kahdeksan ottelun pelikiellon, ja panna on kärsittävä ilman palkkaa.

Syynä rangaistukseen on se, että Morant esitteli asetta Instagram-tilinsä livelähetyksessä ollessaan juopuneena yökerhossa. NBA ilmoitti, että tapaus "vahingoitti liigaa".

Tällä kaudella pisteitä keskiarvolla 27,1 tehnyt ja koriinjohtavia syöttöjä 8,2 ottelua kohden tarjoillut Morant, 23, on jo ollut sivussa viisi ottelua, joten hän on poissa joukkueesta vielä kolme ottelua. Hän on pelikelpoinen ensi viikon tiistain vastaisena yönä Memphisin kohdatessa Dallasin.

– Jan käytös oli vastuutonta ja potentiaalisesti hyvin vaarallista. Sillä oli vakavia vaikutuksia myös siksi, että hänen toimiaan seurataan valtavasti, etenkin nuorten fanien keskuudessa. Hän on osoittanut vilpitöntä katumusta ja tehnyt minulle selväksi, että on ottanut tästä opiksi, Morantin kanssa keskiviikkona keskustellut NBA:n komissaari Adam Silver sanoi.