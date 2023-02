Asiantuntijalta tyly analyysi Lauri Markkasen joukkueen jättikaupasta: ”Kuolinisku”

Utah Jazz heikentyi merkittävästi NBA:n siirtoajan viimeisenä päivänä, ja se vaikuttaa joukkueen suomalaistähteen Lauri Markkaseenkin.

Lauri Markkasen kausi on ollut loistava, mutta kauden lopusta on odotettavissa vaikea.

Koripallon NBA:ssa on totuttu tällä kaudella ihastelemaan Lauri Markkasen ja Utah Jazzin otteita, mutta siirtoajan viimeisen päivän tapahtumien jälkeen ihastelut voivat olla vähissä tulevina kuukausina.

Jazz oli osana isoa kauppaa, jossa seurasta lähtivät takamies Mike Conley, heittävät takamiehet Malik Beasley ja Nickeil Alexander-Walker sekä laitahyökkääjä Jarred Vanderbilt. Tilalle tulivat Los Angeles Lakersista Juan Toscano-Anderson, Damian Jones ja Russell Westbrook.

Lisäksi Jazz sai Lakersin ykköskierroksen varausvuoron vuoden 2027 varaustilaisuuteen. Varaus on kuitenkin suojattu niin, että jos Lakersille osuu varausnumero 1–4, Jazzin varaus siirtyy toiselle kierrokselle.

Kaupassa Utahin riveihin siirtyi nimekäs takamies Westbrook mutta hän oli vain pakollinen paha Utahin kannalta. Ilman Westbrookin lähtöä Lakersilla ei olisi ollut palkkakaton alla tilaa hankki pelaajia ja siten tehdä mitään kauppaa.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että kaudella 2016–17 liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi valitun Westbrookin pelaaminen Utahissa on hyvin epätodennäköistä ja hänen sopimuksensa ostetaan ulos. Sen jälkeen mies on vapaa etsimään uuden seuran loppukaudeksi.

– Sopimuksesta on jäljellä vajaa 16 miljoonaa dollaria, ja kyse on siitä, kuinka paljon Westbrook suostuu jättämään pöydälle. Jos Utah maksaisi vaikka 10–11 miljoonaa, on se lopulta aika pieni raha. Joukkue säästi 47 miljoonaa pois lähteneiden palkoissa, NBA-asiantuntija ja selostaja Kristian Palotie kommentoi.

Kun sopimus on ostettu ulos, voi Westbrook tehdä sopimuksen mihin joukkueeseen tahansa. Sopimus pitää tehdä 1. maaliskuuta mennessä, jotta Westbrook on pelikelpoinen pudotuspeleissä.

Mikä kokonaisuudessa siis oli ideana? Palotie sanoo, että käytännössä siirroissa on kolme kohtaa, joita tarkastella.

– Jazzin tavoitteena oli parantaa tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. Tämä ratkaisu heikentää joukkuetta nyt, mutta tarkoitus on olla parempi tulevaisuudessa, Palotie toteaa.

Hän myöntää, että neljän vuoden päähän sijoittuva varausvuoro on luonnollisesti vähän arpapeliä, mutta samalla vuoro numeroilla 5–14 toisi todennäköisesti joukkueeseen hyvän pelaajan.

Varausvuorolla on muutakin arvoa, mutta palataan siihen hetken päästä.

Toinen kulma, josta siirtoshow’ta voi tarkastella, on niin kutsuttu ”tankkaaminen”, eli joukkueen tahallinen heikentäminen paremman varausvuoron saamiseksi.

Utah voi loppukauden aikana pudota jopa sarjan 5–6 huonoimman joukkueen sakkiin, vaikka siellä jo olevat joukkueet yrittävätkin asemansa säilyttää – niin nurinkuriselta kuin se kuulostaakin.

Ykkösvarauksen saamisen todennäköisyys kasvaa, mitä huonommin joukkue on sijoittunut runkosarjassa. Siksi joukkueen heikentäminen palvelee tätä tarkoitusta.

Kolmas asia Utahin kannalta on se, että seura raivasi palkkakaton alle tilaa, mikä antaa mahdollisuuden tarttua mahdollisiin vapailla markkinoilla uiskenteleviin isoihin kaloihin.

Ja sitten takaisin varausvuoroon, joka on käytännössä ainoa asia, mitä Utahille jäi siirroista käteen.

Ykköskierroksen varausvuorot ovat kovaa valuuttaa siirtomarkkinoilla, ja varausvuoroja Utahilla riittää. Seuralla on vuosille 2023–29 yhteensä peräti 16 ykköskierroksen varausvuoroa.

– Kun kiukkuinen supertähti haluaa pois omasta joukkueestaan, Utah voi käyttää näitä varausvuoroja kauppojen tekemiseen.

– Varausvuoro on kuin uusi auto. Varaus on aina arvokkaampi, kunnes on käytetty. Kun varaus on tehty, pelaajan arvo on yleensä pienempi.

Utahin ja Markkasen loppukautta tulevaisuuden varausvuoro ei lämmitä. Pelaajamateriaalin merkittävä kaventuminen on iso asia joukkueeseen jääneille.

– Olihan tuo aikamoinen kuolinisku menestyshaaveille. Eihän tuo joukkue ole enää rakennettu voittamaan, se on selvä asia.

Etenkin takamies Mike Conley on ollut palloa jakavana pelintekijänä isossa roolissa myös Markkasen loistossa. Utahiin jääneet Collin Sexton ja Jordan Clarkson ovat vähän liian kiintyneitä palloon ja tekevät muutenkin huonoja valintoja liian usein.

Odotettavissa onkin, että Markkanen ei saa palloa jatkossa yhtä hyviin paikkoihin yhtä usein kuin tähän asti. Tilanne vaatii Markkaselta todennäköisesti oman pelaamisen säätämistä.

Palotie näkee Markkasen tilanteen vaikeana, mutta samalla myös mielenkiintoisena kasvun paikkana. Markkanen on tehnyt valtaosan muhkeista pisteistään hyvän joukkuepelin osasena, mutta jatkossa tilausta on todennäköisesti aiempaa useammin yksilösuorituksille ja vaikeammista paikoista lähteville ratkaisuille.

– Markkanen on ollut niin joukkueorientoinut, että olisiko nyt se hetki, että pitää mennä mukavuusalueen ulkopuolelle ja näyttää niitä taitoja mitä EM-kisoissakin nähtiin?

Mihin se riittää, jää nähtäväksi, mutta kovin optimistinen ei Palotie Utahin loppukauden 25 ottelun suhteen ole. Kaikki joukkueen sisällä ymmärtävät, mitä pelaajien myynti tarkoittaa, ja mihin sillä tähdätään.

Katse ei enää ole ylöspäin vaan alaspäin.

– Se ei voi olla vaikuttamatta joukkueen ilmapiiriin.

– Paha sanoa, kuinka monta ottelua voittavat, ehkä joku kahdeksan. Utah on paperilla liigan huonoimpia joukkueita.

Perjantain kierroksella Jazz näytti ”lunastavan lupauksia” ja suuntaavan kohti varmaa tappiota Toronto Raptorsin vieraana. Joukkue kuitenkin ryhdistäytyi Markkasen johdolla viime hetkillä ja voitti huiman kirin ansiosta lukemin 122–116.