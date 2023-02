Utah Jazz hävisi rumasti ja Markkanen on menettämässä tärkeän joukkuetoverin

Kokenut pelintekijä Mike Conley siirtyy mediatietojen mukaan Minnesotaan.

Lauri Markkanen heitti Utah Jazzille 21 pistettä Minnesota Timberwolvesia vastaan, vaikka hän pelasi selvästi tavallista vähemmän, alle puolet ottelusta.

Syy oli se, että Jazz kärsi ruman tappion 118–143. Se oli kolmas kotitappio putkeen. Kun peli oli ajoissa selvä, valmentaja Will Hardy päätti lepuuttaa suomalaistähteään. Markkanen teki viimeiset pisteensä jo toisella minuutilla tauon jälkeen eikä pelannut lainkaan päätösneljänneksellä.

Jazzin puolustus oli kelvotonta. Ensimmäinen puolisko oli omassa päässä kauden huonoin. Timberwolves teki ennen taukoa 77 pistettä, ja Markkanen poistui koppiin pyöritellen päätään, vaikka hän oli itse koonnut siinä vaiheessa kelpo pisteet, 17, ja Jazz oli hyökkäystehojensa ansiosta yhä kiinni voittotaistelussa.

Tauon jälkeen Timberwolves kuitenkin meni menojaan. Markkasen plus–miinus-lukema oli Jazzin huonoin: –32.

Suomalainen heitti kolme kolmosta seitsemällä yrityksellä ja otti viisi levypalloa.

Utah Jazzin Lauri Markkasella oli ahtaat paikat Minnesota Timberwolvesin Jaden McDanielsin (vas.) ja Naz Reidin puristuksessa.

Jazzin pelintekijä Mike Conley, heittävät takamiehet Malik Beasley ja Nickeil Alexander-Walker sekä laitahyökkääjä Jarred Vanderbilt eivät pukeneet otteluun. Heitä leivottiin amerikkalaismedian lähteiden mukaan osaksi kolmen joukkueen suurkauppaa.

Muun muassa ESPN ja The Athletic raportoivat, että Conley ja Alexander-Walker ovat siirtymässä nyt vastassa olleeseen Timberwolvesiin ja Beasley sekä Vanderbilt Los Angeles Lakersiin.

Mike Conley naureskeli katsojien kanssa maanantain ottelussa Dallas Mavericksia vastaan.

Jazzille merkittävintä on kokeneen pelintekijän Conleyn, 35, menettäminen. Hän on ollut kauden tärkeimpiä pelaajia, vaikka on loukkaantumisaltis. Hänen polvivammansa ajoi joukkueen loppusyksystä tappioputkeen.

Beasley ja Vanderbilt ovat olleet runkopelaajia. Alexander-Walkerin rooli on ollut vähäinen.

Mediatietojen mukaan Jazz on saamassa kaupoissa Lakersilta pelintekijä Russell Westbrookin, 34, joka on yhdeksänkertainen tähdistöpelaaja ja liigan arvokkain pelaaja Oklahomassa kaudella 2016–2017.

Los Angeles Lakersin Russell Westbrook on tiettävästi siirtymässä Utah Jazziin.

Westbrook on ollut pettymys Lakersille, joka hankki hänet viime kaudeksi Washingtonista. Taitoa hänellä riittää, mutta hän on pudonnut penkkipelaajaksi. Ikänsä takia hän ei sovi Jazzin suunnitelmiin rakentaa mestarijoukkueetta tuleville vuosille. Siksi kaupoissa Jazzille innostavinta onkin jokin muu: se on saamassa myös Lakersin ensimmäisen kierroksen varausvuoron kesällä 2027.

Lähteiden mukaan Jazz on saamassa Lakersilta myös sentteri Damian Jonesin, 27, ja pienen laitahyökkääjän Juan Toscano-Andersonin, 29, mutta heiltä tuskin odotetaan paljon.

Lakers puolestaan on saamassa takaisin entisen pelintekijänsä D’Angelo Russellin Timberwolvesista. Hänkään ei pelannut Jazzia vastaan.

NBA:n siirtoaika päättyy torstaina kello 22 Suomen aikaa.