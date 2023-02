Lauri Markkanen jatkoi hämmästyttävää putkeaan – edellä enää kaksi megatähteä

Lauri Markkanen teki 28 pistettä Utah Jazzin voitossa.

Lauri Markkanen nosti esiin kolme sormea, ja kotiyleisö nousi taputtamaan seisaaltaan. Suomalaisen heitto kaaren takaa sai tuskanhien laskemaan, ja Utah Jazz voitti Toronto Raptorsin lopulta 131–128

Jazz oli menettänyt johtonsa jo kahdesti viimeisen neljänneksen aikana, mutta Markkasen kolmonen – viimeinen hänen neljästään – vei isännät kahdeksan pisteen karkumatkalle, kun kellossa oli jäljellä neljä minuuttia. Raptors hengitti niskaan loppuun asti mutta ei yltänyt enää rinnalle.

Markkanen oli 28 pisteellään neljättä kertaa peräkkäin Jazzin tehokkain ja pelasi selvästi eniten, lähes 36 minuuttia. Hän kirjasi komean tupla-tuplan nappaamalla 13 levypalloa, joista 11 puolustuspäässä. Markkanen myös upotti kaikki kymmenen vapaaheittoaan.

Ottelun tehokkain oli Raptorsin Fred VanVleet, joka sai kasaan tripla-tuplan: 34 pistettä, 12 levypalloa, 10 syöttöä.

Voitto nosti Jazzin ensi kertaa tämän kalenterivuoden puolella tilanteeseen, jossa sillä on enemmän voittoja kuin tappioita (27–26). Se on voittanut seitsemän kertaa kymmenellä viime kierroksella ja noussut kamppailemaan yhä tiukemmin suorasta pudotuspelipaikasta eli pääsystä kuuden parhaan joukkoon läntisessä konferenssissa.

Kurssinmuutos on osin viime viikkojen kotipainotteisen ohjelman ansiota. Jazz saa pelata vielä kolme seuraavaakin otteluaan Salt Lake Cityssä.

Markkasella on meneillään koko liigan kolmanneksi pisin putki vähintään 20 pisteen otteluita. Hän on saavuttanut rajan nyt 19 kertaa peräkkäin. Edellä on vain kaksi supertähteä, Los Angeles Lakersin LeBron James (33) ja Boston Celticsin Jayson Tatum (22), jotka valittiin NBA:n tähdistöottelun avausmiehistöön fanien, pelaajien ja lehdistön äänillä.

Varhain perjantaina ratkeaa, valitaanko Markkanen All Stars -vaihtopenkille. Siitä päättävät NBA-valmentajat, joiden uskotaan arvostavan Markkasen tämän kauden saavutuksia yllätysjoukkue Jazzin johtavana pelaajana. Julkistustilaisuus alkaa aamukahdelta Suomen aikaa.

Tähdistöottelu pelataan Jazzin kotiareenalla Salt Lake Cityssä sunnuntaina 19. helmikuuta.

Oikaisu kello 7.40: Tähdistöottelun vaihtopenkkiläisten julkistus alkaa perjantaina aamukahdelta Suomen aikaa, ei aamuneljältä.