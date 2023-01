Kommentti: Lauri Markkanen käyttää jatkuvasti näitä kolmea sanaa somessa – tästä se kertoo

Lauri Markkanen on tylsä, muttei varmaan muuta haluakaan, kirjoittaa Joonas Kuisma.

– Great Team Win!

Hieno voitto joukkueelta.

Nämä kolme sanaa toistuvat jatkuvasti NBA-tähti Lauri Markkasen Instagram-julkaisuissa.

Utah Jazziin täksi kaudeksi siirtynyt suomalainen on sytyttänyt talven aikana maailman parhaan koripalloliigan tuleen. Hän on ollut joukkueensa supertähti, joka on heittänyt 24,8 pistettä ja repinyt 8,8 levypalloa per ottelu.

Salt Lake Cityn korisfanit rakastavat 213-senttistä laituriaan. Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi kertoi Ilta-Sanomille paikan päältä, että Markkasen pelipaidat on myyty kaupungista loppuun.

– Fakta on se, että kyseessä ei ole pelaaja pelaajien joukossa vaan heidän timanttinsa, Tuovi sanoi.

Lue lisää: Näin suosittu Lauri Markkanen on Utahin fanien keskuudessa – pysäyttävä hetki sai Lassi Tuovin herkistymään

Jazzin markkinointikoneisto myllyttää Markkasta kohti tähdistöottelua. Seuran somekanavissa Markkasesta puhutaan kuten muistakin isoista nimistä Yhdysvalloissa, joka on tunnettu tähtikultistaan ja yksilönpalvonnastaan.

Jazz julkaisee suomalaisesta tyylikkäästi muokattuja kuvia ja käyttävät tästä lempinimeä The Finnisher. Sanaleikki yhdistää suomalaisuuden sanaan viimeistelijä.

Sitten Markkanen takoo jälleen hirmupisteet ja Utah voittaa. Pelaaja avaa Instagramin ja kirjoittaa vain: Great Team Win.

Ei itsekehua, ei suurempaa hehkuttelua, ei vastustajan mollaamista. Hieno voitto joukkueelta.

Mistä se kertoo?

Siitä, että Markkanen on hyvässä ja pahassa suomalaisen koripallon tuote. Jyväskylän HoNsU:n kasvatti on urheiluperheen nuorin vesa, jonka jalat pidettiin tarinoista päätellen maassa pienestä pitäen.

Hän pelasi läpi nuorisomaajoukkueet ja siirtyi teini-ikäisenä Mäkelänrinteen lukion akatemiajoukkueeseen HBA Märskyyn.

Märskyssä häntä valmensivat Antti Koskelainen ja Hanno Möttölä, jotka opettivat vakaalla otteella suojattejaan maajoukkueen kuvioiden, niin sanotun susipelitavan saloihin. Markkasen ei annettu leijua, vaan hänelle korostettiin jatkuvan työnteon merkitystä.

Suomen maajoukkueen eli Susijengin ydinajatuksena on vuosikausia ollut se, ettei vastustajaa kaadeta yksilöiden sooloilulla, mutta sitoutunut joukkue voi yllättää mahtavankin vihulaisen.

Susijengin ja HBA:n taustalla ovat maajoukkueen ex-päävalmentajan Henrik Dettmannin ajatukset koripallosta. Hän on kiteyttänyt joukkuepelin tärkeyden sellaisiin aforismeihin kuin: ”Lauman vahvuus on susi ja suden vahvuus on lauma”. Jokaisella on roolinsa, eikä ykköstykki ole pyyhkeenheiluttajaa tärkeämpi. Räkänokkaiset diivat niistetään.

Kun tapasin 18-vuotiaan Markkasen Mäkelänrinteen uimahallin aulassa vuonna 2016, oli hän kuin susifilosofian ihanneoppilas. Vaikka edessä siinsi tulevaisuus Pohjois-Amerikassa, hän oli kohtelias ja nöyrä.

Sellaisena hän on pysynyt ainakin julkisuudessa.

Joukkueen korostaminen, omien urotekojen maltillinen kommentointi ja ajoittaiset arvostavat sanat omasta, arkisesta perhe-elämästä sopivat suomalaisien pirtaan.

USA:n koriskulttuurissa Markkanen on kuitenkin erikoistapaus. NBA-fanit rakastavat sitä, että pelaajat tulevat otteluihin erikoisissa muotiluomuksissa, että LeBron Jamesin kaltaiset supertähdet esittelevät leveää elämäänsä somessa ja että pelaajat ovat tavallisuudesta poikkeavia, räväköitä ja äkkivääriä persoonallisuuksia.

Jos Markkanen haluaisi maksimoida kaupallisen potentiaalinsa, hänen kannattaisi olla samanlainen ja myydä brändiään sanoin ja teoin. Nyt hän on tylsä. Kotiasiat ovat kunnossa, urheilu on ihan kivaa ja Great Team Win.

Tekisi mieli sanoa, että come on, Lauri. Kaadoit juuri 40 pistettä vastustajan niskaan. Näytä vähän hauista. Pikkaisen luonnetta.

Siihen suomalaisen koripallon laadukkain ja suosituin tuote tuskin koskaan pystyy. Eikä hän sitä todennäköisesti haluakaan.