Lauri Markkasesta uskomaton arvio Pohjois-Amerikassa – toimittajat tyrmistyivät itsekin

ESPN:n toimittajien mielestä Lauri Markkasen valinta tähdistöotteluun on ilmiselvä asia. He vertasivat suomalaista LeBron Jamesiin – ja yllättyivät.

Suomen kaikkien aikojen koripalloilija Lauri Markkanen pelaa elämänsä kautta NBA:ssa, eikä se ole jäänyt huomaamatta keneltäkään NBA:n maailmassa.

Viime viikkoina on keskusteltu paljon siitä, pitäisikö Utah Jazzin ykköstähti Markkanen valita liigan tähdistöotteluun, ja konsensus vaikuttaa kallistuvan sille kannalle, että pitäisi.

ESPN:n suurta arvostusta nauttivat koripallotoimittajat Zach Lowe ja Bill Simmons vievät nyt keskustelun uudelle tasolle ensin mainitun isännöimässä podcastissa The Lowe Post.

Lowe ja Simmons pitävät suomalaisen tähdistövalintaa ilmiselvänä ja pohtivat podcastissa sitä, pitäisikö Markkanen vai yksi maailman kaikkien aikojen pelaajista LeBron James valita lännen tähdistöjoukkueen avausviisikkoon.

Lauri Markkanen on hurjassa vedossa NBA:ssa.

Jaksossa toimittajakaksikon on määrä valita omat tähdistökokoonpanonsa puhtaasti tämän kauden näyttöjen perusteella. Ei siis arvioida todennäköisimpiä äänestystuloksia.

Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että Nikola Jokic ja Domantas Sabonis vievät kaksi etukentän paikkaa, mutta kolmannesta taistelevat Markkanen ja James.

– Nyt meidän on keskusteltava tilanteesta Markkanen vastaan LeBron, Simmons avaa pelin.

– Mikä lause! Olisitko uskonut vuosi sitten kuulevasi tuon? Kysyy Lowe.

– Olisin ajatellut, että maailmanloppu on tullut ja elämme vaihtoehtoisessa zombiuniversumissa, Simmons kuvaa Markkasen kehitystä viime kaudesta tähän sesonkiin.

Kaksikko korostaa, että Markkanen on päivänselvä valinta tähdistöjoukkueeseen, eikä siitä tarvitse edes keskustella. Lowe kuvailee jyväskyläläistä sokaksi, jota ilman koko Utah Jazz sortuisi.

Lowe kertoo panevansa todella tiukan pohtimisen jälkeen Jamesin avaukseen, mutta pyytää Simmonsia esittämään argumentteja Markkasen valinnan puolesta.

Simmons aloittaa esittämällä kaksi tilastoriviä.

Kaksi tilastoriviä Lauri Markkanen 2022–23: 25 pistettä, 9 levypalloa, heittoprosentti 52, kolmosprosentti 41, vapaaheittoprosentti 88. Dirk Nowitzki 2006–07: 25 pistettä, 9 levypalloa, heittoprosentti 50, kolmosprosentti 42, vapaaheittoprosentti 90.

– Identtiset rivit, eikö? Ensimmäinen on Markkanen tällä kaudella, toinen on Dirk Nowitzki kaudella 2007, jolloin hänet valittiin liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Niin hyvä Markkanen on ollut, hän on toistanut Nowitzkin MVP-kauden.

Simmons myöntää, että tilastot ovat kokeneet inflaatiota sitten Nowitzkin huippuvuosien, mutta jotain Markkasen huipputilastot kuitenkin kertovat.

– Markkasen käyttöaste hyökkäyksessä on 24,9 prosenttia, eli hän ei todellakaan ole koko ajan pallossa ja heitä koko ajan. LeBronilla vastaava luku on 33 %, eli tosi korkea. Hänen heittoprosenttinsa eivät ole hurjat, kolmoset eivät ole uponneet. Vaikka edelleen hän on mielettömän hyvä ja vaikea jättää ulos avauksesta.

Lebron James on yksi kaikkien aikojen koripalloilijoista.

Äänestystilannetta seuratessa on jo nyt selvää, että James saa paikan avausviisikossa. Hän on lännen äänikuningas. Simmons ja Lowe tietävät tämän ja ovat sitä mieltä, että hänen kuuluukin aloittaa jo mielettömän uransa ansiosta.

Tässä keskustelussa kuitenkin puhutaan vain tämän kauden näytöistä.

– Jos puhutaan siitä, kumpi on ollut parempi juuri tällä kaudella, parempi ratkaisuhetkillä, tuonut enemmän joukkueelleen ja niin edelleen, vastaus on Markkanen, Simmons paaluttaa.

Kaikista perusteluista huolimatta molemmat päätyvät lopulta valitsemaan Jamesin, hiuksenhienolla erolla. Markkasen kohtaloksi jää siis heidän papereissaan tulla ensimmäisenä miehenä vaihdosta sisään.

Myös todellisuudessa avausviisikon paikka on menossa Markkaselta sivu suun. Viimeisimmissä äänestystuloksissa hän on lännen etukentän pelaajista sijalla seitsemän.

Lue lisää: Lauri Markkasen tuore tilanne julki – näin hän pärjää äänestyksessä NBA:n tähdistöotteluun

Fanien äänillä on 50 prosentin painoarvo tähdistöottelun avausviisikkojen valinnassa. NBA:n aktiivipelaajien äänten painoarvo on 25 prosenttia samoin kuin mediapaneelin.

Äänestyksen voittajat valitaan joukkueiden kapteeneiksi.

Kun avausviisikot on valittu, joukkueiden päävalmentajat valitsevat seitsemän vaihtopelaajaa. Markkasen mahdollinen reitti tähdistöotteluun kulkisi siis käytännössä varmasti tätä kautta.

Tähdistöottelu pelataan Utahissa 19. helmikuuta.