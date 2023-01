Menikö tämä ihan oikein? Ilmiömäinen Lauri Markkanen heitti ennätyspisteensä 49 – valmentajan mielestä palkinto kuului silti toiselle

Utah Jazzin päävalmentajan mielestä on selvää, että Ochai Agbaji ansaitsi ottelupallon.

Lauri Markkasen koripallouran paras kausi jatkui torstaina hänen NBA-uransa parhaalla pelillä. Suomalainen upotti 49 pistettä ja auttoi Utah Jazzin katkaisemaan viiden ottelun tappiokierteensä 131–114-voitolla Houston Rocketsista.

– Jälleen kerran, kyse on joukkuekavereistani. Siinä kaikki. Valmentajat ovat tehneet mahtavaa työtä ja asettaneet minut tilanteisiin, joissa voin onnistua. Joukkuekaverit toimittavat minulle palloa ja luottavat minuun. Se tuntuu hyvältä. Aivan kuten minä luotan heihin, he uskovat minuun, Markkanen sanoi Jazzin nettisivuilla.

Markkanen aloitti vauhdilla ja nakutti jo ensimmäisellä neljänneksellä 18 pistettä, mikä on hänen yhden neljänneksen ennätyksensä NBA:ssa. Hän laittoi kolmosensa sisään tarkkuudella 6/15, kakkoset 9/12 ja vapaaheittonsa 13/13.

Jazzin mukaan Markkanen upotti kaikkien aikojen ensimmäisenä NBA-pelaajana kolmessa peräkkäisessä ottelussa vähintään 12 vapaaheittoa ilman ohiheittoa.

Markkasen viimeinen kolmosyritys meni ohi, ja Utahin pelaajat reagoivat pettyneesti, kun 50 pisteen raja jäi suomalaiselta saavuttamatta.

– Jordan (Clarkson) sanoi: Yritä viittäkymmentä. Minua tuplattiin lopussa, mutta oli pakko yrittää. Minua ei juuri harmita, ettei se mennyt sisään. Oli hienoa nähdä joukkuekavereiden innostus, aivan kuten minä olen innostunut heidän puolestaan, Markkanen sanoi.

Markkasen aiempi yhden ottelun ennätys NBA:ssa oli 38, johon hän oli yltänyt kahdesti, viimeksi joulukuussa Detroit Pistonsia vastaan. Kahdeksasta viime ottelusta neljässä Markkanen on heittänyt vähintään 30 pistettä.

– Hän on työstänyt erilaisia tapoja vaikuttaa peliin hyökkäyksessä. Hän on osoittanut ymmärtävänsä, miten pelata, kun vastustajat pyrkivät ottamaan tiettyjä asioita pois häneltä, Jazzin valmentaja Will Hardy kehui.

– Tietenkin hän on osoittanut osaavansa heittää. Mutta hänen fyysisyytensä, kykynsä ajaa korille ja asettaa screenejä ovat antaneet hänelle tilaisuuden tehdä koreja monella eri tavalla, Hardy selvitti.

Hardy ilmoitti, ettei Markkanen saa ottelupalloa muistokseen, vaan se menee tulokas Ochai Agbajille. Collin Sextonin ollessa sivussa takareisivamman takia Agbaji heitti uransa ennätykseksi 11 pistettä.

– Minusta on selvää, kenelle ottelupallo menee. Se menee Ochai Agbajille. Lauri on erittäin hyvä pelaaja ja hän heitti 49 pistettä, mutta Ochai teki myös ennätyksensä. Arvostan sitä miten Ochai on tehnyt töitä joka päivä tällä kaudella. Hän nousi esiin isolla tavalla, Hardy sanoi.

Ochai Agbaji (vas.) heitti 11 pistettä.

Rocketsille tappio oli kuudes perättäinen. Joukkueen valmentaja Stephen Silas pettyi erityisesti Markkasen vapaaheittojen määrään.

– Vapaaheitot olivat isoin asia. Se on aina isoin asia. Kun pelaaja heittää läjän pisteitä, kyse on siitä, että pitäisi pelata kurinalaisesti eikä rikkoa ja lähettää hänet vapaaheittoviivalle 13 kertaa. Niin se toimii, Silas sanoi.

Seuraavaksi Utah kohtaa lauantaina Chicago Bullsin, jossa Markkanen pelasi NBA-uransa ensimmäiset neljä kautta 2017–2021.