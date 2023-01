Lauri Markkasella jo miltei puoli miljoonaa faniääntä – näin lähellä suomalainen on paikkaa tähdistöotteluun

Tähdistöottelu pelataan Markkasen kotikentällä.

Lauri Markkanen on mässäillyt tällä kaudella hyvillä tehoilla.

Koripallon NBA-liigan vuosittaisen tähdistöpelin eli All Star -ottelun kiinnostavuus on suomalaisittain tällä kaudella korkealla, johtuen Utah Jazzin Lauri Markkasen loisto-otteista.

Helmikuussa Markkasen kotikentällä Salt Lake Cityssä pelattavan tähdistöpelin avauskokoonpanojen valintaan osallistuvat osaltaan fanit yleisöäänestyksellä, ja NBA julkisti torstaina äänestyksen ensimmäiset väliaikatilanteet.

Markkanen on ehdolla Läntisen konferenssin joukkueeseen. Torstaisessa tulostiedotteessa paljastui, että hänellä on 466 988 ääntä. Sillä Jazzin suomalaistähti on Lännen etukenttäpelaajien (laitahyökkääjät ja sentterit) joukossa seitsemäntenä.

Kärjessä on kukapa muukaan kuin Los Angeles Lakersin NBA-ikoni LeBron James, jolla on yli 3,1 miljoonaa ääntä.

Lue lisää: Lauri Markkanen lähellä historiallista saavutusta – suomalaiset yrittävät auttaa, mutta valmentaja latoi suorat sanat

Faniäänestyksen tulokset muodostavat 50 prosenttia avausmiesten valinnasta. NBA-pelaajien äänestys sekä median äänestys tuovat 25 prosenttia kumpikin.

Avauskentällisiin valitaan molemmista konferensseista kolme etu- ja kaksi takakenttäpelaajaa.

Faniäänestys alkoi 20. joulukuuta ja päättyy 21. tammikuuta paikallista aikaa.