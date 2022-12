Jääkö Lauri Markkanen sittenkin ulos tähtien joukosta? Arvio: ”Tämä valinta sattuu eniten”

Bleacher Report arvioi, että huippukautta pelaava Lauri Markkanen jää niukasti ulos NBA:n tähdistöottelusta.

Suomalaistähti Lauri Markkanen pelaa elämänsä kautta maailman kovimmassa koripalloliigassa NBA:ssa. Maanantain ja tiistain välisenä yönä Utah Jazzin laituri nakkasi 32 pistettä ja kahmi 12 levypalloa, kun Utah hävisi San Antoniolle pistein 122–126.

Jo tilastoista on helppoa päätellä, että kuudetta NBA-kauttaan pelaava Markkanen pelaa uransa parasta kautta.

Jyväskyläläinen ottelukohtainen pistekeskiarvo (23,1) on ylivoimaisesti uran paras, samoin kuin heittojen onnistumisprosentit. Hän on myös jakanut koriin johtavia syöttöjä enemmän kuin aiemmin ja levypallotilasto näyttää uran toiseksi parasta lukemaa.

Markkasen läpimurtokausi NBA:n huipulle ei ole jäänyt huomaamatta Pohjois-Amerikassa.

Liigan vuotuinen tähdistöottelu pelataan helmikuussa. Markkanen on pyörinyt väkevästi mukana spekulaatioissa, kun All Stars -joukkueiden koostumuksia on pohdittu.

Tähdistöotteluvalinnat ovat nyt sangen ajankohtainen puheenaihe, sillä yleisöäänestys avausviisikoihin yltävistä pelaajista on jo käynnissä. Yhdysvaltalainen urheilusivusto Bleacher Report esitti oman arvionsa siitä, ketkä ansaitsevat paikkansa Jazzin kotikentällä Salt Lake Cityssä pelattavaan matsiin.

Lauri Markkanen oli tutussa huippuiskussa San Antonio Spursia vastaan.

Sivuston kaavailuissa Markkanen jäisi niukasti rannalle tähdistöpelistä, kun läntisen konferenssin viimeisen etukentän pelaajan paikan veisi LA Clippersin Paul George.

– Tämä valinta sattuu eniten. Markkanen on iskenyt pöytään uransa parhaan kauden. On hänen ansiotaan, että Utah Jazz on uhmannut odotuksia, joiden mukaan se olisi sarjan heikoimpia joukkueita, sivusto kirjoittaa.

Sivusto huomioi, että suomalaisen tilastot tältä kaudelta ovat uran parhaat, mutta katsoo, että Georgen rooli omassa joukkueessaan on merkittävämpi.

– Kawhi Leonardin ollessa sivussa Georgen on pitänyt vaihtoehtoisesti toimia ykköskoritykkinä, pelintekijänä, puolustuksen kulmakivenä tai liimapelaajana. Joinain iltoina hän tuota kaikkea. Rooli on vaativampi, kuin mitä Markkanen pelaa, ja tämä riittää hiuksenhienolla erolla siihen, että Utahin laituri jää taakse. Siitä huolimatta, että Markkanen tekee pisteitä selvästi tehokkaammin.

Bleacher Reportin arviossa lännen aloittavat iso miehet, eli etukentän pelaajat ovat hallitseva liigan arvokkain pelaaja Denverin Nikola Jokic, New Orleansin Zion Williamson ja LA Lakersin Anthony Davis.

Vaihtopenkiltä lännen joukkueessa aloittaisivat Lakersin LeBron James, Sacramenton Domantas Sabonis ja mainittu George.

Tähdistöottelu pelataan 19. helmikuuta Utahin Salt Lake Cityssä.