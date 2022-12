Nämä faktat paljastavat, kuinka hurja Lauri Markkasen alkukausi on ollut – asiantuntija hehkuttaa: ”Käsittämättömän kova”

NBA-otteluita selostavan koripallovalmentajan Kristian Palotien mukaan Lauri Markkasen erinomaisuus paljastuu vähemmän tunnetuista tilastoista.

Koripallon NBA-liigaa on seurattu tänä syksynä erityisellä mielenkiinnolla Suomessa, koska Lauri Markkanen on ollut erinomainen uudessa seurassaan Utah Jazzissa. Bostonista saapuneen Will Hardyn valmentama miehistö on ylittänyt odotukset, ja joukkueen kärkihahmo on ollut nimenomaan Markkanen.

Suomalaisen alkukausi ei ollut silkkaa ruusuilla tanssimista. Esimerkiksi kolmen pisteen heittojen onnistumisprosentti oli 12 ottelun jälkeen vain 29. Tuolloin elettiin marraskuun ensimmäistä viikkoa. Sen jälkeen Markkasen sihti on tarkentunut olennaisesti, ja viime viikkoina hän on nakuttanut kaaren takaa yli 50 prosentin tarkkuudella.

Markkasen käsi on ollut todella kuuma viime viikkoina kolmosissa. Joulukuun kahdeksassa ottelussa Markkanen on osunut kaaren takaa 54,9 prosentin tarkkuudella, mikä on hämmästyttävän kova lukema. Tämän on pannut merkille myös NBA-otteluita selostava ja sarjaa tarkkaan seuraava Kristian Palotie.

– Taitaa olla Markkasen kolmosten prosentti liigan paras viime viikkojen ajanjaksolla, Palotie sanoo.

Pistetilasto on koripallon peruskivi. Siinäkin kategoriassa suomalainen pärjää mainiosti. Markkanen on NBA:n pistetilastossa sijalla 21 (pistekeskiarvo 22,8 per ottelu).

Palotie on käynyt läpi myös muita tilastoja, joista paljastuu Markkasen erinomainen syksy Jazz-paidassa.

Palotie nostaa esiin pisteet per heitto -kategorian, jossa Markkanen on kolmantena Nikola Jokicin (Denver) ja Stephen Curryn (Golden State) jälkeen.

– Jokic on pelaaja, joka tuottaa lähes kaikki onnistumiset hyvin läheltä koria post-työskentelyllä, Palotie analysoi.

Curry puolestaan tekee pisteitä vähän joka puolelta, mutta on pääsääntöisesti kolmen pisteen heittäjä. Listan nelonen Zion Williamson (New Orleans) puolestaan nostelee pisteensä korin tuntumasta. Jos kärkinelikon muut pelaajat ovat yhden alan supererikoisosaajia, tässä joukossa Markkanen poikkeaa edukseen monipuolisuudellaan.

– Hän tekee ylivoimaisesti monipuolisimmin kaikkia juttuja: heittää hyvin kaaren takaa kolmosia, mutta myös läheltä koria ja puolimatkan etäisyydeltä kahden pisteen koreja.

Tätä tukee suomalaisen sijoitus listalla, johon on kerätty sarjan parhaat skoraajat kaikilta etäisyyksiltä. Tässä niin sanotussa true shooting percentage -tilastoissa onnistunut 3-pisteen heitto on 50 prosenttia arvokkaampi kuin onnistunut 2-pisteen heitto ja onnistunut vapaaheitto puolestaan 50 prosenttia vähemmän arvokas kuin onnistunut 2-pisteen heitto.

Palotien mukaan 60 prosentin raja on todellinen mestarimättäjän mittari.

– Yli 60 prosentin luku on poskettoman hyvä, ja tarkoittaa poikkeuksellisen hyvää skoraajaa.

True shooting -prosentti on paras tilasto kuvaamaan kokonaisheittotarkkuutta. Tällä listalla Markkanen nousee todella korkealla tämän kauden saldollaan. Kun mukaan otetaan NBA-historia vuodesta 1951 lähtien, suomalaisen edelle nousevat vain Jokic tällä kaudella (68,8 %) Curry kaudella 2017–18 (67,5 %), Kevin Durant tällä kaudella (67,2 %) ja Curry kaudella 2015–2016 (66,9 %).

Markkasen prosenttilukema on hurja 66,8. Listalla ovat mukana kaikki yli 22,75 pisteen keskiarvolla heittäneet pelaajat, joille on kertynyt kyseisellä kaudella peliaikaa vähintään 500 minuuttia.

Entä kuinka korkealle Markkanen nousee, kun pohditaan, kuka on tällä hetkellä NBA:n paras pelaaja?

NBA:tä seuraavilla analyytikoilla on ollut tavoitteena kehittää yksi numero, joka kertoisi, kuinka hyvä pelaaja on. Ongelma on ollut, ettei mikään arviointi ole täydellinen. Niinpä koripallotoimittaja Andrew Bailey päätti kasata kymmenestä merkittävimmästä rankingista keskiarvon.

Tätä koontilistaansa tilastohirmu Bailey päivittää jatkuvasti nettisivuillaan.

Tuoreimman listan kärjessä on Dallasin Luka Doncic, kakkosena Jokic ja kolmosena Curry.

Baileyn listalla Markkanen on noussut aivan uudelle tasolle aikaisempiin kausiin verrattuna.

– Hän on murtautunut sarjan kärkikastiin. Edellisillä kausilla Markkasella ei ollut mitään asiaa 50 parhaan pelaajan joukkoon, Palotie sanoo.

Baileyn tuoreimmassa rankingissa HoNsUn kasvatti komeilee sijalla 15.

– Sijoitus on käsittämättömän kova suomalaiselle koripalloilijalle, ja hänen takanaan on aika kovia nimiä, Palotie sanoo.

Utahin pelaajista toiseksi korkein rankkaus on Kelly Olynykilla, jonka keskiarvo riittää sijoitukseen 57.

Seikka, johon koripalloasiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota, on Markkasen ja pelintekijä Mike Conleyn tandemi. Jos kumpikin on ollut kokoonpanossa, Utah on voittanut 15 ottelua ja hävinnyt 8 ottelua eli voittosuhde on vahvasti plussalla. Mikäli jompikumpi kaksikosta on puuttunut, Utahin saldo on huomattavasti heikompi: 4 voittoa ja 8 tappiota.

Palotien mukaan syy yllä mainittuun statistiikkaan löytyy Conleyn pelitavasta.

– Hän rytmittää joukkueen pelaamista. Muut takamiehet, Jordan Clarkson ja Collin Sexton ovat hyviä skoraajia, mutta huonoja rytmittämään peliä.

Kun Clarkson tai Sexton pitävät palloa, joukkuetoverit eivät tiedä, milloin heitto lähtee.

– Jolloin ollaan myöhässä hyökkäyslevypalloissa ja puolustukseen palaamisessa, Palotie analysoi.

– Conley ei loista tilastoillaan, mutta hän tekee muiden pelaamisesta helpompaa ja erityisesti hän osaa toimittaa pallon Markkaselle mainioihin heittopaikkoihin.

Clarksonin tai Sextonin hääriessä parketilla Markkanen jää usein pitkäksi toviksi ilman pallokosketuksia.

Utah Jazzia valmentaa Bostonista tullut nuori Will Hardy. Hän on onnistunut tehtävässään, koska Utah on kerännyt enemmän voittoja kuin ennen kauden alkua odotettiin. Palotien mukaan Hardyn käyttämä pelitapa on hankala monelle vastustajalle.

– Hän haluaa pelata viidellä kaaripelaajalla. Kentällä on yleensä viisi pelaajaa, jotka ovat heittäjiä ja jotka pystyvät laittamaan pallon lattiaan (kuljettamaan).

Heittovoiman ansiosta kolmen pisteen alueelle jää tilaa, jolloin Utahin pelaajille aukeaa mahdollisuus ajaa korille.

– Siksi joukkue on vastustajille ärsyttävä puolustettava.

Hardy ilmoitti kauden alla, että hän haluaa Markkasen pelaavan samalla meiningillä kuin EM-kisoissa Susijengin paidassa.

– Se on toteutunut, sillä samoja juttuja on nähty Utahin riveissä.

NBA:n tähdistöottelu pelataan tällä kaudella Jazzin kotiareenalla Salt Lake Cityssä. Utahissa ja Suomessa jännitetään, pääseekö Markkanen mukaan All Stars -tapahtumaan. Palotien mukaan valinta on todennäköinen.

– Äänestyksellä valittavaan avausviisikkoon hän tuskin mahtuu, mutta valmentajan valitsemana pelaajana pääsy on enemmän kuin todennäköinen, koska hän pelaa nyt sillä tasolla.

Palotien mukaan tähdistöotteluun pääsy on erittäin tavoiteltua Pohjois-Amerikan korisliigassa. Kyse on myös sopimusneuvotteluista ja palkkapussista.

– Saadakseen niin sanotun super max -diilin eli maksimisopimuksen pelaajan on pitänyt olla mukana myös tähdistöottelussa.

All Stars -ottelu pelataan 19. helmikuuta.