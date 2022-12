Lauri Markkanen heitti taas yli 20 pistettä – katso huippuhetket

Lauri Markkasen Utah Jazz juhli voittoa NBA-kierroksella.

Suomalaistähti Lauri Markkasen edustama Utah Jazz kaatoi yön NBA-kierroksella kotonaan Washington Wizardsin pistein 120–112.

Markkasen huippuhetket yllä olevalla videolla.

Markkanen itse heitti ottelussa 21 pistettä ja oli joukkueensa kolmanneksi tehokkain 25 pisteen Malik Beasleyn ja 23 pisteen Jordan Clarksonin perässä.

Markkaselle kertyi peliminuutteja yli 29, ja levypalloja hän nappasi viisi. Lisäksi hän kirjasi yhden syötön. Onnistuneita pelitilannekoreja oli seitsemän ja yrityksiä 14. Kolmen pisteen onnistuneita heittoja oli neljä.

Kyseessä oli Markkaselle jo kauden 20:s ottelu, jossa hän heittää vähintään 20 pistettä. Sen alle suomalaistähti on jäänyt 12 kertaa. Markkasen kauden ottelukohtainen pistekeskiarvo on 22,8, mikä on koko sarjan 20. kovin lukema.

Washingtonin Will Barton oli helisemässä suomalaisjärkäleen kynsissä.

Toisen peräkkäisen voiton ottanut Utah on NBA:n Läntisessä konferenssissa seitsemäntenä. Karmeaan tappiokurimukseen ajautunut Washington puolestaan majailee idässä 12. sijalla.

Markkasen Utah pelaa seuraavan ottelunsa Suomen aikaa varhain aamulla 27. joulukuuta vieraissa San Antonia Spursia vastaan.