Lauri Markkanen teki Detroit Pistonsia vastaan uuden kolmen pisteen heittojen ennätyksensä.

Koripallon NBA:ssa Utah Jazz palasi voittojen tielle kahden tappiollisen ottelun jälkeen, kun se voitti Detroit Pistonsin 126–111. Detroit on koko NBA:n alkukauden heikoin joukkue, ja sen voittoprosentti on 24,2. Utahin voittoprosentti on nyt 52,9.

Utahin suomalaispelaaja Lauri Markkanen oli ottelussa mahtavassa iskussa ja heitti ennätykselliset 38 pistettä. Kyseessä on Markkasen henkilökohtainen yhden ottelun piste-ennätys, jonka hän teki myös marraskuussa Phoenix Sunsia vastaan.

Lisäksi Markkanen teki uuden ennätyksensä onnistuneissa kolmen pisteen heitoissa. Markkasen 13 kolmen pisteen heittoyrityksestä onnistui yhdeksän, ja suomalaisen onnistumisprosentti kolmen pisteen viivan takaa oli 69,2.

Pisteiden ohella Markkanen nappasi viisi levypalloa, antoi yhden koriin johtaneen syötön ja teki yhden riiston.

Utah aloitti ottelun hyvin ja johti ensimmäisen neljänneksen jälkeen 31–24. Detroit vei toisen neljänneksen 36–30, mutta tauolle mentiin silti Utahin yhden pisteen johdossa 61–60.

Tauon jälkeen Utah meni menojaan ja johti kolmannen neljänneksen jälkeen 95–85. Päätösneljänneksellä Utah kasvatti johtoaan lisää viidellä pisteellä.

Utah kohtaa perjantaiaamuna Suomen aikaan kotonaan Salt Lake Cityssä Washington Wizardsin.