Lauri Markkanen loistaa tehotilastossa – edellä vain yksi supertähti

Utahin suomalaistähden taakse jäävät yhtä vaille kaikki NBA:n supertähdet.

Utah Jazzin NBA:n läntisen konferenssin kärkikahinoihin siivittänyt Lauri Markkanen loistaa edistyneissä tilastoissa.

Koripalloanalytiikkaa tuottavan Synergyn mukaan 25-vuotias suomalaistähti on sarjan toiseksi tehokkain pelaaja, kun mitataan pallonhallintaa kohti tehtyjä pisteitä.

1,16 pistettä per pallonhallinta viimeistelevän Markkasen edellä on vain hallitsevan mestarin Golden State Warriorsin supertähti Stephen Curry. Heittoihmeen PPP-lukema on 1,26.

Markkasen pistekeskiarvo tältä kaudelta on tasan 22,4 peliä kohti. Esimerkiksi kesällä siirtoa pois Brooklynista vaatinut Kevin Durant on pussittanut yli 30 pistettä peliä kohti, mutta suomalaista rahtusen heikommalla tehokkuudeella.

Toisin sanoen Markkanen viimeistelee huiman tehokkaasti. Liigan kirkkaimmista tähdistä hänet erottaa kuitenkin se, että suomalainen ei pääse käyttämään pallonhallintoja yhtä paljon kuin Durant tai loppukesän vaihtokaupassa Utahista Clevelandiin kaupattu Donovan Mitchell.

Sarjan heittopussiosastolle ennen kauden alkua povattu Jazz on läntisessä konferenssissä toisena 12 voitollaan.

Alkukauden vahvaan vireeseen on tullut pientä taantumaa. Kuudesta viime pelistään Jazz on hävinnyt neljä.