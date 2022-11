Lauri Markkasen alkukauden mahtavista otteista upea video! Suomalaistähti saa selostajat haukkomaan henkeään

Lauri Markkasen alkukauden tahti on uran parasta.

Utah Jazz on ollut NBA:n alkukauden suurin yllättäjä. Vaikka takana on nyt kaksi tappiota peräjälkeen, on joukkueen saldo silti 10 voittoa ja vain viisi tappiota.

Joukkueen ykköstähtenä häärää Lauri Markkanen. Kesällä loistavasti EM-kisoissa esiintynyt suomalainen on harpannut merkittävästi eteenpäin.

Markkasen keskiarvot pisteissä (21,8), levypalloissa (8,6), korisyötöissä (2,2) ja torjunnoissa (0,9) ovat kaikki uran parhaassa tahdissa. Asiantuntijat veikkailevat suomalaista jopa liigan tähdistöpeliin.

Ruutu kokosi suomalaisen alkukauden näyttävimpiä onnistumisia yhteen. Isokokoinen Markkanen saa pohjoisamerikkalaiset selostajat taajan haukkomaan henkeään yhdistelmällään kokoa, taitoa ja viimeistelyn röyhkeyttä.

– Oi, Markkanen! Hän on seitsenjalkainen (pituus) pelaaja, muistakaa se, huokaa selostaja tilanteessa, jossa Markkanen taituroi itsensä ihmisruuhkasta korintekoon kuin takamies konsanaan.