Seura: Lauri Markkaselta harvinainen avautuminen perhe-elämästä – teki Verna-rakkaan kanssa ison ratkaisun kuopuksen syntymän jälkeen

Lauri Markkanen kertoi Seurassa, miten isyys on vaikuttanut hänen elämäänsä.

Koripalloilija Lauri Markkanen on tavallisesti vaitonainen perhe-elämästään. Nyt hän kuitenkin avautuu Seuran haastattelussa siitä, miten perhearki auttaa jaksamaan pitkän ja raskaan NBA-kauden aikana.

Markkasella, 25, ja hänen puolisollaan Verna Aholla on kaksi lasta: neljävuotias Alvar ja kaksivuotias Elsa. Markkanen kertoo lasten kanssa leikkiessään unohtavansa raadollisen ja paineiden täyttämän huippu-urheilun.

– Silloin pystyy unohtamaan koripallon ja kaiken muun, ja olla vain neljästään, mitä sitten ikinä ollaankaan, vaikkapa dinosauruksia, Markkanen sanoo.

Markkasen NBA-uraa ja siten lapsiperheen arkea ovat värittäneet pelaajasiirrot. Markkanen aloitti NBA-uransa Chicagossa, josta hänet kaupattiin kesällä 2021 Clevelandiin. Siellä ehti kulua vain vuosi ja tänä syksynä Markkasesta tuli suuressa pelaajakaupassa Utahin pelaaja.

Markkanen on kertonut joukkueen henkilökunnan auttaneen muutossa ja kotiutumisessa Salt Lake Cityyn. Markkanen sai tiedon siirrosta juuri ennen koripallon EM-kisojen alkua, joten keskittyminen oli pari viikkoa koripallossa.

Seuran haastattelussa Markkanen kertoo, että Elsan syntyessä tarvittiin joku katsomaan Alvarin perään. Aiemmin apuna lapsiperhearjessa oli ollut Laurin äiti, joka ei koronapandemiaa seuranneiden liikkumisrajoitusten takia päässyt matkustamaan Yhdysvaltoihin.

Markkasten perheessä turvauduttiin ulkopuoliseen apuun ja hankittiin lastenhoitaja. Sama lastenhoitaja muutti perheen mukana ensin Chicagosta Clevelandiin ja nyt Utahiin.

Lauri Markkanen on päässyt tällä kaudella tekemään näyttäviä donkkeja.

Markkasen mukaan on henkisesti raastavaa, että pitkien pelireissujen takia hän ei pääse osallistumaan lastenhoitoon niin paljon kuin toivoisi. Hän sanoo arvostavansa leikki-, kylpy-, nukuttamis- ja ruokahetkiä, mutta tietää ammattinsa prioriteetit.

– Varsinkin nyt kun lapset ovat kasvaneet, näkee, että heitä harmittaa, kun lähden pidemmälle pelimatkalle. Samalla kuitenkin rakastan koripalloa, ja ymmärrän, että se on työ, johon on laitettava kaikki peliin.

Markkanen on ollut alkukaudesta huimassa vireessä ja johdattanut NBA:n pohjasakkaan povatun Utahin läntisen konferenssin kärkeen. Utah on voittanut 12 pelistä yhdeksän ja Markkanen on ollut joukkueen ykköstykki.

Suomalaistähti arvelee perhe-elämän tasapainottavan huippu-urheilijan elämää.

– Isyys on tehnyt minusta paremman ihmisen. Olen oppinut entistä kärsivällisemmäksi, Markkanen tiivistää Seuran haastattelussa.