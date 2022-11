Lauri Markkasen huippuvire jatkuu yhä – Utah nöyryytti Lakersia

Lauri Markkasen ja Utah Jazzin upea alkukausi jatkui murskavoitolla.

Suomen Lauri Markkanen oli NBA-joukkue Utah Jazzin paras pistemies, kun kauden sensaatiojoukkue pöllytti Los Angeles Lakersia kotiareenallaan Salt Lake Cityssä murskalukemin 139–116.

Utah otti voiton myös joukkueiden edellisessä kohtaamisessa viime viikolla.

Markkanen teki ottelussa 23 pistettä. Hänelle kertyi peliaikaa 27 minuuttia ja 44 sekuntia. 25-vuotias suomalainen saalisti ottelussa kolme levypalloa ja antoi kaksi syöttöä. Markkanen upotti kymmenen viidestätoista kahden pisteen yrityksestään ja yhden neljästä kolmosyrityksestään.

Ottelun suurimman pistesaaliin, 29 pistettä, keräsi Los Angelesin Anthony Davis.

Etukäteisarvioissa liigan jumbojoukkueiden joukkoon ounasteltu Utah on nyt voittanut yhdeksän kahdestatoista ottelustaan ja patsastelee koko läntisen konferenssin kärkipaikalla.

Lakersin alkukausi on sen sijaan ollut umpisurkea. Perinteikäs suurseura on läntisessä konferenssissa sijalla 14 ja on voittanut vain kaksi kymmenestä pelaamastaan ottelusta.