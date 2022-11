Lauri Markkanen teki tähtipelaajan hommasta vaikeaa – sai kehut: ”Todella hyvää työtä”

Utah Jazz jatkoi vahvaa alkukauttaan koripallon NBA:ssa.

Suomalaispelaaja Lauri Markkanen loisti jälleen koripallon NBA:ssa, kun hänen edustamansa Utah Jazz voitti maanantain vastaisena yönä Los Angeles Clippersin lukemin 110–102.

Markkanen sai peliaikaa reilut 33 minuuttia ja heitti 18 pistettä. Hän oli joukkueensa työllistetyin pelaaja, mutta joukkuetovereista Jordan Clarkson (23 pistettä) ja Collin Sexton (22) pussittivat enemmän pisteitä. Myös Mike Conley oli pelipäällä ja heitti 17 pistettä.

Markkanen kahmi yhdeksän levypalloa ja oli korin alla joukkueensa paras pelaaja. Hommat hoituivat molemmilla koreilla, kun suomalainen heitti ensimmäisellä puoliajalla 100 prosentin tarkkuudella ja sai kiitosta ottelun puolustuspelisuorituksistaan.

– Lauri teki todella hyvää työtä, kun hän teki Paul Georgen hommasta vaikeaa. Hän ei vain heittänyt palloa vaan teki töitä myös pallon saamiseksi, Utahin päävalmentaja Will Hardy kertoi ESPN:n mukaan.

George oli joukkueensa ja koko ottelun rohmu 34 pisteellään. Myös Markkasen käsi oli tarkka, etenkin ensimmäisellä puoliajalla, jolloin hän upotti kaikki heittonsa ja summasi 14 pistettä.

Toisella puoliajalla tahti heikkeni, mutta Markkasen koko ottelun pelitilanneheittojen osumaprosentti 55,6 ylittää hänen edellisten kausiensa keskiarvot. Hän upotti vain yhden kolmesta kolmen pisteen heittoyrityksestään mutta kaikki seitsemän vapaaheittoaan.

Chicago Bullsissa ja Cleveland Cavaliersissa ennen tätä kautta pelannut Markkanen on vihdoin kuudennella kaudellaan päässyt voittamisen makuun taalaparketeilla, kun Utah on aloittanut kauden väkevästi. Joukkue on voittanut kahdeksan ottelua yhdestätoista ja on länsilohkossa toisena.