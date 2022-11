LeBron James potkaisi Lauri Markkasta arkaan paikkaan mutta loukkaantuikin itse – suomalaistähti sai härskin lempinimen

Lauri Markkasen ja LeBron Jamesin kohtaamisesta tuli meemi.

Väkevällä tavalla kohti NBA:n supertähtien joukkoa nouseva Lauri Markkanen otti viikonloppuna taas yhden ison päänahan pimentämällä Los Angeles Lakersia vastaan LeBron Jamesin.

Markkanen heitti Utahin 130–116-voitossa 27 pistettä ja kahmi lisäksi 13 levypalloa. Upean suorituksen kruunasi vanttera puolustuspeli, johon myös James turhautui. Yksi maailman parhaista koripalloilijoista luopui kesken pelin Markkasen haastamisesta todettuaan sen turhaksi tehtäväksi.

Ottelun jälkeen James joutui vielä ivan kohteeksi juuri Markkasen takia. Sosiaalisessa mediassa leviävällä videoklipillä näkyy, miten James potkaisee hypätessään Markkasta haarojen väliin ja putoaa sitten jalkaansa pidellen lattialle.

Markkanen ei sen sijaan ole tilanteesta moksiskaan, vaikka Jamesin kengänkärki vaikuttaisi käyvän arassa paikassa.

Yhdellä Twitter-tilillä ilakoitiin Markkasen ”teräspalleista”.

– LeBron James potkaisi Markkasta munille ja nyrjäytti nilkkansa. Lauri Markkasen pallit ovat terästä, se on nyt vahvistettu, somessa murjaistiin.

Tosiasiassa James oli kärsinyt jo ennen viikonlopun ottelua jalkavaivoista ja hänen pelikuntoaan kyseenalaistettiin. Videolla nähdään, miten Jamesin irvistys alkaa jo ennen osumaa suomalaiseen, mutta termistä ”balls of steel” leivotaan Markkaselle jo uutta lempinimeä.

Markkanen, 25, oli Utahin ja Lakersin välisen ottelun paras pistemies. Puolitoista minuuttia enemmän pelannut James, 37, heitti 17 pistettä.

Utah on Markkasen johdolla huimassa lennossa. Joukkue on voittanut kymmenestä ottelustaan seitsemän ja on NBA:n läntisen konferenssin toisella sijalla.