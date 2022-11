Lauri Markkasessa näkyy nyt iso muutos – maajoukkueen päävalmentaja kertoo: "Ihan erilaista kuin ensimmäisinä NBA-vuosina"

Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi julkaisi joukkueensa seuraavaan MM-karsintaikkunaan.

Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi kertoi hetkistä, jolloin hän näki, että Suomen NBA-pelaaja Lauri Markkanen oli hyppäämässä uudelle tähteyden tasolle. Markkanen pelasi Suomen paidassa alkusyksystä upeat EM-kisat, jotka hän kruunasi 43 pisteen pudotuspelitykityksellä Kroatiaa vastaan.

– Peliesitykset paranivat koko syksyn aikana. Olen ennenkin nähnyt, miten kisat antavat pelaajille ”buustin”. Kyllähän Laurin taidot on tiedetty ja olemme nähneet niitä paljon harjoituksissa. Hän sai kisoissa itseluottamusta ja kaikki alkoi onnistua. Hän nautti pelaamisesta, Tuovi muisteli kisoja.

Valmentaja kertoi katsoneensa Suomen otteluita jälkikäteen.

– Laurin kehonkielessä tuli suurin kehitys. Oli nautinto olla kentällä ja tehdä kivoja juttuja.

Markkanen kaupattiin kesken kisojen Clevelandista Utahiin. Hän on käyttänyt siirron mestarillisesti hyväkseen. Suomalaisjätti on tilastoinut ottelua kohden yli 22 pistettä ja yhdeksän levypalloa ja vastannut isolta osin siitä, ettei Jazz ole ollut odotetun huono. Sen sijaan Utah on läntisessä konferenssissa kolmantena ja Markkasesta on alettu kohista Yhdysvalloissa.

– Rooli on tärkeä. Markkasesta näkee, että häneen luotetaan ja hän saa tehdä asioita. Olen kiinnittänyt huomiota läsnäoloon. Se on ihan erilaista kuin ensimmäisinä vuosina NBA:ssa. Pelkät kohokohdat aamulla katsomalla näkee, että Lauri haluaa jokaiseen tilanteeseen eikä epäröi ottaa heittoja tai pyytää palloa, Tuovi sanoi.

– On jännä juttu, miten nopeasti itseluottamus kääntyy. On kivointa seurata, miten eri luokkaa Laurin preesens on.

Tuovi kommentoi Markkasta lehdistötilaisuudessa, jossa hän huomautti, että myös moni muu suomalainen maajoukkuepelaaja on onnistunut hyvin seurajoukkueissaan tänä syksynä. Niin muiden kuin Markkasen kohdalla jäljet johtavat osaltaan Susijengin kanssa vietettyyn kesään.

Tuovi kokee, että maajoukkue on yhteisö, jossa pelaajien on mukavaa olla.

– Susijengissä annetaan mahdollisuus tehdä ja myös epäonnistua. Laurille annettiin rohkeasti mahdollisuus tehdä asioita, joita hänelle ei NBA:ssa ole annettu eikä hän ole välttämättä edes itse uskonut, että voi tehdä. Susijengi on tila, jossa saa kokeilla ja olla turvallisesti. Se auttaa jokaista seurajoukkuekauteen, Tuovi kommentoi.

35-vuotias päävalmentaja korosti myös menestymisen tärkeyttä. Suomi ylsi ensimmäistä kertaa EM-puolivälieriin.

– Yksilön suoritukset eivät välttämättä siirry eteenpäin, jos konteksti ei ole positiivinen. Jokainen poistui Berliinistä EM-kisoista fiiliksellä, että tämä oli makeeta ja jotain oli saavutettu. Silloin energia siirtyy myös muihin ympäristöihin.

Minkäänlaista sulkaa hattuunsa Tuovi ei Markkasen menestyksestä suostu ottamaan.

– Sulat kuuluvat muille. Otan sulkaa hattuun siitä, mitä maajoukkueen kanssa saa ensi viikolla aikaiseksi. Hienoa seurata, että Suomi ja Lauri näkyvät maailman koriskartalla enemmän kuin koskaan aiemmin, hän sanoi.

Susijengi jatkaa MM-karsintojaan ensi viikolla, kun se kohtaa ensin Saksan vieraissa ja sitten Viron kotiparketilla. Suomella on upea tilanne, koska se on sensaatiomaisesti jo varmistanut paikkansa Aasian MM-kisoihin vuodelle 2023. Jaossa on kuitenkin yhä tärkeitä voittoja kisojen rankingia ajatellen.