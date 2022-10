Kohumagneetti Kyrie Irvingin somepäivityksestä nousi iso haloo – ”Tämä on loukkaavaa meille kaikille”

Brooklyn Netsin omistaja reagoi nopeasti Kyrie Irvingin julkaisutoimintaan.

NBA:n yhdysvaltalainen tähtipelaaja Kyrie Irving on joutunut jälleen uuden kohun keskipisteeseen.

Irving julkaisi Twitterissä elokuvaa Hebrews to Negroes: Wake Up Black America markkinoivan linkin, mikä sai hänen joukkueensa Brooklyn Netsin ja sen omistajan Joe Tsain reagoimaan, uutisoi New York Post.

Rolling Stone on luonnehtinut elokuvaa ja sen pohjana olevaa kirjaa antisemitistisiksi.

– Brooklyn Nets tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen vihapuheen, eikä joukkue suvaitse sitä, joukkueen tiedottaja ilmoitti New York Post -lehdelle.

Omistaja Joe Tsai julkaisi mielipiteensä Twitterissä.

– Olen pettynyt siihen, että Kyrie vaikuttaa tukevan elokuvaa, joka perustuu antisemitististä disinformaatiota täynnä olevaan kirjaan. Haluan istua alas hänen kanssaan ja varmistaa, että hän ymmärtää, miten loukkaavaa tämä on meille kaikille ja että on väärin ajaa rotuun, etniseen taustaan tai uskontoon perustuvaa vihaa, Tsai viestitti.

Viime kaudella Irving joutui jäämään sivuun isosta osasta Netsin peleistä, koska hän kieltäytyi koronavirusrokotuksesta.