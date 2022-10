NBA:n legendalle kova diagnoosi – käy läpi hoitoa

Dikembe Mutombolla todettiin aivokasvain.

NBA:ssa komean uran tehneellä ja koripallon Hall of Fameen valitulla Dikembe Mutombolla on todettu aivokasvain, ja hoidot on aloitettu. Liiga kertoi asiasta lauantaina.

Kongon demokraattisesta tasavallasta lähtöisin oleva 218-senttinen sentteri Mutombo, 56, pelasi liigassa vuosina 1991–2009. Hänet tunnetaan yhtenä NBA:n kaikkien aikojen parhaista puolustuspelaajista, ja hän on liigan kaikkien aikojen torjuntatilaston kakkonen Hakeem Olajuwonin jälkeen.

– Dikembe Mutombo käy läpi hoitoa aivokasvaimeen. Hän saa parasta mahdollista hoitoa ja on hyvillä mielin aloittaessaan hoidot. Dikembe ja hänen perheensä pyytävät yksityisyytensä kunnioittamista, jotta he voivat keskittyä hoitojaksoon. He ovat kiitollisia rukouksistanne ja rohkaisustanne, liiga tiedotti Mutombon perheen puolesta.